Ernest Blanch asegura que no discrimina a las agrupaciones que no le apoyaron como secretario general

El secretario general del PSPV provincial, Ernest Blanch, advierte que todos los diputados socialistas han llegado a sus cargos sin mirar sus votos en los procesos internos. Como ayer les avanzamos, la Ejecutiva de Vall d’Alba ha dimitido en bloque por la falta de confianza en el partido.

La agrupación del PSPV de Vall d'Alba se ha disuelto, porque ha dimitido en bloque la Ejecutiva local del municipio, entre ellos el que ha sido portavoz en el consistorio los últimos 12 años, Fernando Grande, que además ha registrado ya su dimisión como concejal para que se haga efectiva en el pleno del 23 de diciembre. Grande también dejará el cargo de secretario general de la agrupación local y secretario de industria, comercio y turismo en la Ejecutiva Comarcal.

El motivo principal de la renuncia se debe a la falta de apoyo que el PSPV ha mostrado a la Ejecutiva de Vall d’Alba en el caso en el que se investiga al ex alcalde del municipio y ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, del Partido Popular. Grande que llevó en 2010 a los tribunales a quien fue mano derecha de Carlos Fabra, se ha visto obligado a dejar la política, por motivos económicos, porque como concejal solo cobra 25 euros cada mes y afirma que no puede afrontar un proceso duro, como es la instrucción del caso, que se ha prolongado otros 4 años. Asegura que se ha visto apartado por su partido por no respaldar al actual secretario general provincial, Ernest Blanch, en el último Congreso. Cuestionado por este asunto, Blanch ha señalado esta mañana en una rueda de prensa, que no ha elegido a los diputados por sus votos en los procesos orgánicos.

Cabe recordar, que Blanch, no incluyó en la Diputación a ningún diputado provincial de Vila-real, después de que el alcalde de este municipio, José Benlloch, se presentara como candidato a la secretaría general en el último congreso.

Sobre la dimisión en bloque de la Ejecutiva Local de Vall d’Alba, Ernest Blanch, ha explicado, que cuando sea oficial, convocarán una gestora.

Fernando Grande también dejará su acta como concejal el próximo 23 de diciembre. Fuentes del grupo municipal de Vall d'Alba no descartan la dimisión de los otros dos concejales socialistas del consistorio.