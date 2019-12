Un favorito y tres aspirantes

Valladolid será este fin de semana el escenario de la Copa Asobal que es la competición que sirve para poner punto y final al primer tramo de la temporada en el balonmano nacional. Hablar de este torneo es hacerlo de una competición que ninguno de los cuatro equipos tiene mucho interés en jugar pero que todos quieren ganar. Cierto es que el ganador del torneo tiene plaza en la Liga de Campeones pero la supremacía del Barcelona hace el premio se quede en nada porque además no pasa al subcampeón

La primera eliminatoria enfrentará al FC Barcelona y al ABANCA Ademar (Sábado 19"00 horas). No deja de ser curioso que, pese a que el equipo de Manolo Cadenas haya quedado en la segunda posición al final de la primera vuelta, no sea cabeza de serie. Este privilegio va para el Atlético Valladolid como equipo organizador. La expedición marista ha viajado el viernes por la mañana a la capital pucelana para realizar una sesión de entrenamiento en el Huerta del Rey. Una vez más no entrará en la convocatoria marista Pedro Martínez. Pese a que al jugador argentino se le había reservado para que estuviera en la Copa Asobal los dolores en el tobillo no han remitido y no entrará en la convocatoria. Un dato desde el 2011 el equipo blaugrana ha ganado todas las ediciones de este torneo por lo que el favoritismo queda claramente determinado

La segunda semifinal entre el Atlético Valladolid y el CD Bidasoa se presenta más abierta aunque los de Jacobo Cuétara son favoritos. Los irundarras acabaron la primera vuelta en la tercera posición con 24 puntos, los pucelanos, en novena con 12 puntos. El Valladolid Recoletas contará con el apoyo de su afición aunque eso sí de momento el ritmo de ventas no va como se esperaba en un principio.