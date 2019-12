Los pensionistas de Mallorca se manifestarán el próximo lunes ante el Parlament en defensa de las pensiones públicas. Denuncian que 67.000 pensionistas de Baleares reciben menos de 700 euros al mes de subvención, cantidad que choca con los 981 euros que cobran los pensionistas de media en España.

Los pensionistas de Baleares volverán a salir a la calle en consonancia con los del resto del Estado y se quieren hacer escuchar a las puertas de los parlamentos autonómicos. En el caso de las islas, denuncia que el 50% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional y el 38% de las personas que cobran pensión están en situación de pobreza. Esto, en una comunidad donde el nivel de vida es de los más altos. Por eso, el portavoz Marino de la Rocha reclama que las políticas públicas sean una prioridad

Los pensionistas aseguran que no se manifiestan sólo por ellos, sino por sus hijos y nietos a los que aseguran, se miente al decir que el sistema de pensiones no es viable. El portavoz Jaume Bonet señala que la distribución de la riqueza no está siendo equitativa.