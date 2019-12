Decir en alto "este trabajo es una puta mierda" o "en esta empresa nos explotan", no es motivo de despido

En una llamativa sentencia a la que ha tenido acceso Radio Palencia de la Cadena SER, el Juzgado de lo Social número 1 de la capital palentina ha declarado improcedente el despido de un trabajador de una conocida empresa del municipio que profirió en un tono muy elevado de voz expresiones como "este trabajo es una puta mierda", "no hay quien trabaje aquí", "estoy hasta las narices" o "en esta empresa nos explotan a trabajar".

El juzgado condena a la empresa a readmitir al trabajador, que ha estado representado por la abogada Amaya Rodríguez de AFYSE Abogados, a readmitir al trabajador y al abono de los salarios a razón de 77,35 euros diarios desde el momento de su despido hasta la readmisión. Si finalmente opta por la extinción del contrato deberá pagarle una indemnización de 40.140,97 euros, según la resolución que no es firme y que se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia.

El juzgado entiende que el incidente se produjo en el contexto de un estado de alteración anímica que, si bien no justifica el mismo, le resta gravedad.

Las imprecaciones se produjeron cuando estaba haciendo una auditoría el principal cliente de la empresa, una conocida cadena de supermercados. Para la juez la actitud del operario es reprochable, pero no conllevó consecuencias para la empresa con respecto a su cliente. Es más, en el juicio no se ha aportado la versión de ese cliente ni de los dos trabajadores que presenciaron los hechos.