El PP sopesa denunciar al alcalde de Peñafiel

El Partido Popular de Peñafiel sopesa denunciar al alcalde de la localidad, Elias Arranz. Todo después de las declaraciones que el primer edil manifestaba este jueves en los micrófonos de la SER, cargando contra los políticos que se dedican a cometer solo arreglos visibles previos a las elecciones, y asegurando que las fotos de los arreglos cometidos por el Partido Popular habían salido en una revista pagada por el Ayuntamiento.

El líder de la oposición, Roberto Díez, califica de “graves” las declaraciones del alcalde, y considerando que se refiere a la financiación del programa electoral, afirma que plantean llevarle a los tribunales, además de exigir su inmediata dimisión. “Es una afirmación muy grave, sin documentación que acredite lo que está diciendo, no sabemos a qué revista se refiere pero si se refiere al programa electoral nos veremos en los tribunales, decir que el ayuntamiento lo ha costeado nos parece algo tan grave como que hoy mismo debería presentar su dimisión y marcharse", aseguraba.

"Es muy grave lo que está diciendo y tendrá que demostrarlo si se refiere a nuestro programa… En él nosotros hemos mostrado las obras que se han hecho, las que se ven y las que no. Nosotros sí podemos acreditar que el programa lo hemos pagado nosotros, si él puede demostrar lo contrario, que vaya al juzgado, porque si no vamos a ir nosotros. Le invito a que hoy mismo se vaya, esto es muy grave", añadía Díez.

En una entrevista mantenida en la SER, el miembro del Partido Popular también ha querido responder las declaraciones del alcalde en las que se acusaba al anterior equipo de gobierno de la falta de mantenimiento en el día a día y que conllevará al Ayuntamiento a arreglar desperfectos o averías que con un buen mantenimiento no se habrían producido.

“Después de seis meses de gobierno en los que hemos comprobado que las escuelas deportivas municipales han comenzado con retraso, que la banda municipal no tiene director, que el cine no ha empezado… no tiene credibilidad ninguna”, afirma. “Tiene un desconocimiento absoluto, en junio acabó el contrato de la ORA, no se ha movido ni un papel, también el mantenimiento y suministro del colegio, tampoco se ha movido un papel, ni con el director de la banda ni con el cine… No tiene credibilidad, los propios vecinos lo conocen y nadie se cree que no haya habido mantenimiento”, amplía el líder de la oposición.

En otro orden de asuntos, Díez se ha congratulado por las mejoras de accesibilidad del cementerio, que se licitaron en su mandato -aunque lamenta que no pudieran estar para el Día de Todos los Santos, y ha pedido celeridad a Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica con la pasarela del Río Duratón, prometida hace meses y que indica “tiene desperfectos y puede ir a más”. Precisamente sobre la Confederación, asegura que las obras del Parque de la Judería “pueden ser un problema si no se pone en su conocimiento porque es una zona inundable y puede suponer un expediente sancionador”.

Por último, los populares aseguran sobre la última ordenanza que se abstuvieron porque no creen que sea conforme a una población como la de Peñafiel, además de que “no tiene sentido” regular aspectos como “las horas de riego” y faltan policías para poder cometer esta ordenanza y ni siquiera han sido informados sobre la misma.