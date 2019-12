Lores se enfada con Feijóo

Miguel Fernández Lores compareció visiblemente molesto con Alberto Núñez Feijóo, por no ejecutar este vial que estaba apalabrado y consesuado, sin dar explicación alguna. Lores no dudó en afirmar que se siente traicionado y decepcionado con Feijóo, al que reprocha incluso que a pesar de sus intentos no se le haya puesto al teléfono.

El alcalde de Pontevedra sostiene que no hay razones que justifiquen la paralización de la Variante de Alba, y que el rechazo social esgrimido es una simple excusa. Fernández Lores recordó que el Concello ya presentó en su día otro trazado que fue rechazado por la Xunta y por Fomento; y que el Concello incluso se ofreció a firmar un convenio y ejecutar directamente la obra para que ese vial pasase a ser municipal; y que la Xunta también se opuso. Con respecto al trazado atual, el alcalde de Pontevedra señaló que fue presentado por la Xunta como la única alternativa posible y que el Concello presentó numerosas alegaciones para suavizar su impacto y mejorarlo.

Llegados a este punto, el alcalde de Pontevedra espera que Núñez Feijóo rectifique, como ha tenido que hacer con Montecelo con la sala de aprtos de Verín, y siga adelante con la Variante de Alba.

Desde la Xunta, habló esta mañana el Vicepresidente Rueda. A preguntas de esta emisora aseguró que la Xunta no se niega a construir la Variante de Alba; pero que no ejecutará el trazado propuesto ante la oposición vecinal existente.

Alfonso Rueda entiende que a partir de ahora debe de ser el Concello el que negocie una salida con los vecinos de Campañó y de Lérez. Y que si no hay posibilidad de entendimiento que sea también el Concello el que proponga otro trazado.

Lo que está claro es que las buenas, incluso idílicas relaciones, que Lores y Feijóo exhibieron durante los últimos meses han quedado rotas, o cuando menos muy tocadas.