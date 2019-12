Cristóbal: "Si hay algo que me molesta es recibir goles a balón parado"

A Cristóbal le "duele muchísimo" que le marquen a balón parado. Lo ha dicho esta mañana en sala de prensa y ha sido muy claro: "Si hay algo que me molesta es recibir goles a balón parado, algo que he incidido siempre en los equipos en los que he estado. La temporada pasada solo recibimos uno y fue en la última jornada contra el Granada".

Esos fallos pueden verse condicionados por "el perfil de los jugadores de la plantilla y las combinaciones que haces, a veces intentas tener mas fútbol y pierdes en otros aspectos, hay que buscar el equilibro", dice Cristóbal Parralo.

Un técnico racinguista que siguió hablando del balón parado: "He incidido mucho en esto, hay que concenciarse y dar un poco más cada uno".

Sobre el Zaragoza, "es uno de los mejores equipos de la categoría que estoy seguro para estar hasta el final para subir", opina el técnico racinguista que concluyó con un mensaje motivador: "No hay que tener temor, salir a competir y poder hacer nuestro fútbol".

Para este partido, Barral y Abraham Minero se han quedado fuera de la lista por decisión técnica, Kitoko y Yoda por lesión y Figueras y Mario Ortiz por sanción.