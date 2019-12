Publicatessen, "de la risa a la tragedia publicitaria"

El festival Publicatessen organizado por los alumnos de 4º de Publicidad y RR.PP. y PEC, un año más, trata de acercar la publicidad desde un lado más profesional e interactivo a todos los alumnos de la carrera, así, como involucrarse con el fin de dejar huella en la sociedad segoviana mediante diferentes actos, como por ejemplo los de Responsabilidad Social.

La profesión publicitaria, como tantas otras, está en continua actualización y evolución, no obstante, hay ciertas claves que nunca pasarán de moda, como por ejemplo los sentimientos y, especialmente el humor en la publicidad, siendo este el tema elegido para esta edición “I WANT TO BRIE-FING: de la risa a la tragedia publicitaria”.

Como todo buen tema, un año más viene acompañado de un logo, también votado por los alumnos que aseguran que capta muy bien la esencia de la que queremos dotar este año al festival.

La próxima semana se publicarán la primera tanda de categorías del festival, así como también la categoría interuniversitaria en la cual este año estamos haciendo especial hincapié, ya que, a pesar de querer ganar aún más notoriedad en el panorama publicitario español, también queremos renombrar al festival como un concurso internacional, dirigiéndonos especialmente al público latinoamericano.

Las jornadas de esta edición tendrán lugar la última semana de Marzo; trascurriendo desde el lunes 23, hasta el jueves 26, teniendo ese mismo día la gran gala como broche final, en la que como todos los años, se entregarán los premios a todos los ganadores de las distintas categorías.

Este año más que nunca, Publicatessen está concienciado de la situación y crisis medioambiental, así como de la necesidad de avanzar hacia un consumo más ético, por lo que intenta gestionar el evento y su organización de la forma más sostenible posible, disminuyendo principalmente los residuos y reciclando los mismos. En la medida de lo posible, se trata de cambiar el uso de materiales plásticos de un solo uso por otros de larga duración, ecológicos y biodegradables.

Una de las principales acciones llevadas a cabo es la que acomete al mercadillo solidario de segunda mano, ejecutado durante el mes de noviembre como protesta contra el consumismo del Black Friday en el que se recaudó la cifra de 940 euros, dinero que irá íntegramente destinada a la Asociación Animalejos y La Asociación Protectora de Animales de Segovia.

Para diciembre, se ha puesto en marcha una colaboración con la Asociación Paladio Arte, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por la integración social y laboral de personas en exclusión social, principalmente con personas con discapacidad. El objetivo es profundizar en la concienciación sobre esta condición y aprender de las distintas diversidades. El lunes, día 16 de diciembre a las 10:45 en el ágora, parte de la compañía y de la escuela de teatro visitarán la universidad y nos ofrecerán una representación de unos 10 minutos de una de sus obras, “Circolunáticos”. Por otra parte, el domingo día 15, se acompañará a los residentes de “El Sotillo” a ver las luces de Navidad de Segovia.

El Festival quiere diferenciarse este año y el departamento de Responsabilidad Social se lleva parte del mérito, ya que queremos diferenciarnos con las acciones por la ciudad, dejando huella y mostrando que Publicatessen, también es para ellos.