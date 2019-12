Denuncian la deportación de un inmigrante venezolano con VIH

Un inmigrante venezolano de 33 años que llevaba un mes internado en el CIE de Zapadores de València está siendo trasladado en estos momentos al aeropuerto de Barajas para ser extraditado.

SOS Racisme denuncia que la policía trata de disfrazar la expulsión como voluntaria cuando les consta que no es así y además existen múltiples razones para no ser expulsado, entre otras que es seropositivo y en su país no podría continuar el tratamiento de retrovirales que está recibiendo. Paco Solans, portavoz de SOS Racisme.

Además, Solans recuerda que esta persona ha solicitado el asilo humanitario, algo que España está otorgando a todos los venezolanos que lo piden, por lo que no entiende por qué en este caso no. Además, varios abogados intentan recurrir la orden de expulsión, y el Defensor del Pueblo ya ha admitido a trámite una queja en la que se pide que no se deporte a esta persona por su delicada situación.