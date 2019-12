Los planazos del fin de semana

1.-FESTIVAL BABA KAMO

El Centre del Carme Cultura Contemporània se inundará de tinta y papel del 13 al 15 de diciembre en la segunda edición de Baba Kamo, festival i fira del llibre il·lustrat

Baba Kamo

La iniciativa apuesta por la creación internacional con la presencia de tres reconocidos autores que participarán en diferentes actividades: la italiana Sarah Mazzetti (quién ha publicado en cabeceras como The New York Times, The New Yorker, MIT Technology Review, The Guardian, Vice OS o Linus) y los dibujantes belgas Randall Casaer y Brecht Evens, quienes combinan de manera singular humor, ilustración y palabra.

Además, en esta voluntad por recopilar los mejores trazos de cada rincón del planeta, Baba Kamo 2019 contará también con una exposición en la que participarán 110 ilustradores de 16 países diferentes. Una mirada internacional que busca profundizar los objetivos fundamentales de Baba Kamo: visibilizar el trabajo de los profesionales, avivar la creación interdisciplinaria y fomentar el espíritu crítico y la sensibilidad estética. Baba Kamo cuenta con el apoyo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

2.- FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO

Fundacion Chirivella Soriano

La Fundación Chirivella Soriano inaugura este viernes, 13 de diciembre, la exposición 'Trenzando el tiempo', de la artista Encarna Sepúlveda. La muestra reúne un conjunto de trabajos desde el 2002 hasta la actualidad, en un planteamiento que no es tanto una retrospectiva como un work in progress, una manera de mostrar sus presupuestos pictóricos y sus intereses plásticos a lo largo de estos años.

La exposición, comisariada por la propia Sepúlveda junto a la también artista valenciana Carolina Ferrer, abre al público este sábado 14 de diciembre y podrá visitarse hasta el 29 de marzo.

3.- EL GUARDAESPALDAS

Este fin de semana llega al Teatro Olympia de València el musical El Guardaespaldas.

Lighuen Desanto

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, llega a Valencia de la mano de LETSGO la gira de El Guardaespaldas, el musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guionista de películas como El imperio contraataca, El arca perdida) y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. El espectáculo está dirigido por Federico Bellone —entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en España Ghost, el musical y Dirty Dancing.

4.- El Circo Raluy Legacy presentará su nuevo espectáculo #THEMAGICFORMULA.

Un impresionante show que combina diversión, emoción y fascinación. Una fórmula que seduce a los mayores y fascina a los más pequeños, manteniendo la esencia del más puro circo de los años 30 fusionándola con el #vanguardismo más actual.

Circo Raluy

El nombre del espectáculo es un tributo al patriarca de la familia, Luis Raluy, que además de ser un entrañable payaso de clara blanca, es un reconocido matemático creador de reveladoras fórmulas y teorías matemáticas.

En ##THEMAGICFORMULA nos encontramos con un renovadísimo espectáculo cargado de magia, emoción y destreza, donde hay trucos y desapariciones, equilibrios y contorsiones, cambios tan rápidos que nuestros ojos apenas serán capaces de asimilar o números que nos harán estar en vilo.

5.- HURACAN ROMANTICA

El grupo valenciano presenta su disco "Mierda Nueva" en València. La cita es el viernes 13 de diciembre a las 23:30h. en 16 Toneladas... Gerardo Sanz, Carlos Zanetti y Roqui Moreno han pasado por los estudios de Radio Valencia.

