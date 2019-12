Murthy ve al Valencia "más cerca que nunca" de irse al nuevo estadio en 2022 y prorroga a ADU "hasta marzo"

Se había creado tanta expectación con filtraciones interesadas acerca de la venta de Mestalla a ADU Mediterráneo que todos los accionistas estaban pendientes del discurso de apertura de Junta a cargo de Anil Murthy. Y lo que se han podido encontrar es un anuncio a medias, descafeinado y con prudencia.

Murthy ha anunciado lo siguiente: "Esta semana hemos recibido por parte de ADU la oferta vinculante para nuestro ilusionante proyecto, que es la venta de Mestalla que nos permitirá construir el nuevo estadio. ADU ya ha encontrado el operador del terciario que hace viable su oferta. Por eso vamos a renovar hasta marzo la exclusividad con ADU".

Y una vez en este punto, el presidente ha pasado la pelota al tejado de las administraciones: "Sólo falta un último impulso de las administraciones locales y regionales para llevar a cabo un proyecto excelente no sólo para el Valencia y los cooperativistas, sino también para la ciudad y la Comunitat Valenciana. Y, por supuesto, nos vamos a asegurar de que este ilusionante proyecto no tenga ningún impacto negativo sobre el nivel de la plantilla".

Pues esto es todo sobre la venta de Mestalla y la esperada reanudación de las obras del nuevo estadio. El resto del discurso: estabilidad financiera y el gran valor que tienen los jardineros y la APP del Valencia. Eso y, emulando aquellas palabras suyas de "falsos aficionados", críticas hacia "los que quieren hacer daño al Valencia con sus críticas".

A continuación os ofrecemos íntegro el discurso que podéis ver arriba para que lo podáis escuchar y leer y sacar vuestras propias conclusiones:

"Ante todo, lo más importante en esta Junta General de Accionistas no es satisfacer a quienes rodean el Club con intereses particulares y ocultos. Eso sería tan populista como irresponsable.

Aquí hablaremos de la evolución de este proyecto a largo plazo, ambicioso y sostenible.

Llegué a Valencia hace tres años. En aquel momento, casi me atropella una furgoneta desde la que una persona gritaba “Lim vete a casa”. Me detuve y le pregunté “¿Por qué estás tan enfadado?”. Él me contestó “Meriton es mala para el Valencia CF”, sin más explicación.

El pasado mes de octubre, antes del partido contra el Alavés, recibí unas 500 llamadas y 200 mensajes amenazando a mis hijos y a mi esposa.

No entendía el motivo de tanto odio. En los últimos cinco años, hemos disputado la Champions en tres ocasiones. Hemos vuelto a ganar un título tras 11 años, la Copa del Rey. También volvemos a estar en octavos de la Champions por primera vez en siete años.

Esta temporada hemos batido el récord de patrocinios en la historia del club. Más de 100 empresas valencianas forman nuestro Business Club y estamos pagando a los bancos tanto los intereses como el capital de los préstamos. Por fin la entidad goza de estabilidad y solidez financiera.

El Valencia CF vuelve a ser protagonista en la prensa internacional. Hemos expulsado del club a los violentos. Tenemos un estadio libre de humos pensado para las familias y los niños. Hemos instalado uno de los mejores sistemas de sonido de la Liga en el estadio más antiguo de la competición.

Tenemos una App que los clubes europeos están tomando como referencia. Contamos con los mejores profesionales en todas las áreas, incluyendo al equipo de jardineros que mantienen nuestro Mestalla y los campos de entrenamiento en perfectas condiciones.

Los alumnos de nuestra Academia estudian en el colegio Mas Camarena. Se les transmiten valores como el trabajo duro.

“Peter Lim quiere ver al Valencia CF alcanzar la mayor grandeza, construyendo un proyecto ilusionante y ambicioso”

Estamos progresando en la buena dirección. Nuestro plan de volver a hacer grande este club está funcionando. Muchas personas me han felicitado por ser los únicos en atreverse a echar a los violentos de Mestalla. Nada nos va a detener y todo el mundo lo sabe. Tampoco vamos a perder tiempo cayendo en provocaciones o alimentando polémicas, porque hoy miramos hacia adelante. Si Peter Lim aportó cientos de millones al Valencia CF, la mayor inversión extranjera en la historia de la Liga, es para construir un proyecto ilusionante y ambicioso. Peter quiere ver al Club alcanzar la mayor grandeza y gracias a él nuestro Club está dónde está en este momento.

Hay novedades importantes respecto al proyecto del nuevo estadio. El Valencia está más cerca que nunca de inaugurar el nuevo estadio para la temporada 2022-2023. Esta semana hemos recibido por parte de ADU la oferta vinculante para nuestro ilusionante proyecto: la venta de Mestalla que nos permitirá construir el nuevo estadio. ADU ya encontró el operador del terciario que hace viable su oferta. Por eso vamos a renovar hasta marzo la exclusividad con ADU. Solo falta un último impulso por parte de las administraciones locales y regionales para llevar a cabo un proyecto excelente, no solo para el VCF y los cooperativistas, sino también para la ciudad y la Comunidad Valenciana.

Por supuesto, nos vamos a asegurar de que este ilusionante proyecto no tenga ningún impacto negativo sobre el nivel de la plantilla.

Siempre habrá detractores, quienes apuesten por el odio y demás gente malintencionada. Siempre existirán aquellos que dedican su tiempo a perjudicar al Club. Pero nosotros nos centramos en atender a la gran mayoría de la afición. Y nuestro compromiso es mejorar significativamente nuestra comunicación con ella.

Contar a los valencianistas lo que realmente sucede frente a algunos grupos con oscuros intereses que solo buscan desestabilizar al Valencia CF. Aficion y equipo unidos tienen el poder de alcanzar grandes metas con la fuerza y los recursos de este Club.

No nos desviemos con polémicas superficiales y demás debates estériles. Este domingo volvemos a lo que de verdad importa. Jugaremos con muchas bajas, pero también con mucha fuerza, ilusión y convicción. El Club está con todos vosotros. AMUNT VALENCIA!".