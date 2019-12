Apoyo sin fisuras a la política de inversiones de la Junta

Los procuradores del Partido Popular por Zamora, Leticia García y Alberto castro, comparecían ante los medios de comunicación en la mañana del viernes para, con el argumento de las inversiones de la Junta de Castilla y León en la provincia, criticar la posición del PSOE, e igual que ocurriera hace unos días con la presencia del secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez. Y como entonces, el PP acusa a los socialistas de mentir en sus aseveraciones sobre la sanidad y también sobre las inversiones en la provincia.

La procuradora popular Leticia García acusa al PSOE de mentir y generar con ello inquietud entre los ciudadanos: “también nosotros vivimos en Zamora”, aseguraba García para poner de manifiesto que son conscientes de la situación socioeconómica de la provincia así como la depresión demográfica, que no es tan distinta de la de “otras zonas de interior”.

Por su parte, el procurador Alberto Castro ahondaba en otras consideraciones, como la ausencia de apoyo del gobierno del Estado y acusaba directamente al PSOE. Afirma el procurador popular que la Junta se queda sola a la hora de apoyar la financiación de los proyectos empresariales, nada menos que cerca de un millar en la provincia.

En opinión de los procuradores del PP, sólo ha una forma de voltear la actual situación socioeconómica de la provincia: apoyar a la iniciativa privada y los proyectos industriales que busquen instalarse en Zamora,

Además, el procurador popular y ex delegado territorial añadía su crítica a los socialistas en relación a lo ocurrido ayer en la comisión de economía, en la que PP y Ciudadanos rechazaron la Proposición No de Ley del PSOE para un plan de dinamización para la provincia y aprovechaba para contestar al procurador socialista José Ignacio Martín Benito, asegurando que no le dijeron que no a su propuesta, sino que “consideran que su planteamiento es erróneo”.