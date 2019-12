Juan Manuel Sosa: "no acudí al Pleno por orden del presidente de mi partido"

La razón por la que Juan Manuel Sosa no se ha presentado hoy en el Pleno del Cabildo, es una orden directa del presidente de San Borondón, Jerónimo Robayna. El consejero de San Borondón en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa ha guardado silencio total tras su salida del grupo nacionalista en el Cabildo de Lanzarote y el abandono de la portavocía de CC-PNC-SB. De hecho, Sosa no tiene intención de conceder entrevista al menos hasta la próxima semana. "No acudí al Pleno por orden del presidente de mi partido", ha explicado Sosa a la SER durante una conversción telefónica preguntado por este asunto.

En la sesión se da cuenta precisamente la renuncia de Sosa como portavoz del grupo nacionalista y del escrito presentado por Jerónimo Robayna como presidente de San Borondón explicando la salida de la coalición electoral que formaban Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario y San Borondón. Tras su salida, se discute si Juan Manuel Sosa pasará al grupo mixto, -junto a Podemos-, o a los no adscritos. "Hemos sentido humillación por parte de los representantes de Coalición Canaria. No nos han tratado como a un socio sino como al enemigo que había que vigilar", indicó San Borondón en un comunicado enviado a los medios de comunicación para explicar los motivos que justifican su salida del grupo nacionalista.