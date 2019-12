La Generalitat sostiene que el Fondo de Cooperación Municipal "no se negocia, se presupuesta"

El grupo socialista en la Diputación de Alicante ha organizado este sábado en el ADDA unas jornadas de trabajo bajo el nombre "Municipios y Diputación: iniciativas para avanzar" y en las que han asistido unos 200 representantes municipales de los ayuntamientos alicantinos.

Los esfuerzos de cooperación de la Generalitat con la Diputación, la Ley de Mancomunidades o el Fondo de Cooperación Municipal han sido los principales temas a tratar. Los socialistas creen que la institución provincial no puede continuar con la misma línea de trabajo de las últimas décadas.

El secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana, Alfred Boix, ha asegurado que el Fondo de Cooperación Municipal "no se negocia, se presupuesta" y lamenta que el equipo de gobierno de la Diputación se excuse en que no se haya convocado la mesa de coordinación entre ambas instituciones para no incluirlo en los presupuestos provinciales.

Boix ha señalado que "la decisión de la Diputación lo que genera es una clara desigualdad para los ciudadanos de la provincia. En este periodo de tiempo se han perdido 75 millones de euros por la no participación de la institución provincial".

Para Boix, "desde el respeto institucional, queremos dejar claro que el Fondo se hace en Valencia desde hace cuatro años y en Castellón se ha presupuestado. Si no se hace aquí no es por falta de una reunión, principalmente porque es muy fácil presupuestarlo, no tiene complejidad política, ni color político".

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés ha manifestado su rechazo a la forma de gobernar la institución provincial por parte de PP y Cs asegurando que "nada cambia" y que los municipios alicantinos tendrán menos recursos para poder llevar a cabo los distintos servicios al contrario de lo que ocurre en Castellón y en Valencia.

Sobre la presentación de los presupuestos del órgano provincial, Francés ha asegurado que presentarán enmiendas y lamenta que la promesa de incluir seis millones de euros a atender las consecuencias de la DANA en la Vega Baja no se ha cumplido.

Francés ha asegurado que en estas jornadas han planteado el impulso desde la Diputación de un foro de alcaldes y alcaldesas porque "para gobernar hay que escuchar" ha dicho y "la institución se tiene que implicar en retos como el de la despoblación".