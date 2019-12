Quinientas personas piden "justicia justa" para los futbolistas

Alrededor de quinientas personas se manifestaban esta tarde en la Plaza Mayor de Aranda en apoyo de los tres futbolistas condenados por la Audiencia Provincial a 38 años de cárcel por considerarlos culpables de agresión sexual a una joven de esta localidad que tenía quince años en el momento de los hechos que denunció. “¡Denuncias falsas, pena de cárcel ejemplarizante, como lo que quieren hacer con estos tres chicos!”, expresaba una tía de Raúl Calvo, uno de los procesados, a los que invitaba a mantener “la cabeza bien alta” frente a lo que considera una sentencia en la que no se tiene en cuenta el principio de la presunción de inocencia.

Al grito de ‘inocentes’ respondían las personas concentradas, de todas las edades, a un comunicado leído por una prima de uno de los tres deportistas, Raúl Calvo, rodeada de pancartas pidiendo “justicia justa” y dando credibilidad a la versión de los procesados, que piden la libre absolución asegurando que todo lo que se les imputa responde a una invención de la denunciante.

Este escrito comenzaba dejando claro su defensa de la igualdad y repulsa a la violencia machista, a la vez que expresaba que en este caso no se ha respetado esa igualdad por parte de los magistrados, que sólo han tenido en cuenta el testimonio de la joven, que por otra parte consideran que está lleno de contradicciones. “En este caso los acusados han sido considerados como presuntos culpables y desde el primer momento han estado obligados a mostrar su inocencia; sin embargo, a pesar de los múltiples testimonios de testigos y las pruebas aportadas, no han podido mostrar su inocencia, ya que ha prevalecido el testimonio de la denunciante como principal prueba para el tribunal y es importante señalar que la versión ofrecida por la denunciante ha cambiado en cuatro ocasiones y en función de las personas a las que se las cuenta; a su vez, en alguna de las pruebas aportadas se escucha como la denunciante textualmente expresa ‘como alguien se vaya de la lengua, yo sí que me voy a ir, incluso con cosas inventadas: saben las consecuencias, están avisados’” , expresaba en una parte del comunicado.

El manifiesto finalizaba expresando su repulsa contra el criterio de los jueces por entender que responde más a la presión social y a su voluntad de imponer un castigo ejemplarizante en lugar de centrarse en los datos objetivos del sumario y a las pruebas periciales donde no se ha podido encontrar ningún resto biológico de las supuestas agresiones sexuales. “Señalamos algunos ejemplos, entre muchos que hay, como la declaración del cuarto jugador: su presencia el día de los hechos queda acreditada con el vídeo portado y ratificada por la propia denunciante, es el único testigo presencial, que asegura no haber oído nada ni visto ninguna acción sexual; el tribunal entiende que su testimonio es determinante para modificar la situación de los acusados, sin embargo cuestiona su presencia en el domicilio ese día y entiende que no es creíble a pesar de existir un vídeo en el que aparece y a pesar de haberse manifestado en la propia denunciante (…) o el análisis de los restos biológicos, en el que no se encontraron restos que puedan probar los hechos denunciados. Finalmente mostramos nuestra repulsa a que sea condenados sin que esté acreditado el delito del que se les acusa; asimismo, consideramos que nadie debe ser condenado por presión pública ni como forma de imponer un castigo ejemplar”, expresaba en otra parte de este documento.

La prima de Raúl Calvo finalizaba dando públicamente las gracias al apoyo mostrado por las personas que dan credibilidad al testimonio de los procesados, asegurando que ese respaldo es muy importante para las familias de estos deportistas y los propios condenados en estas circunstancias tan complicadas. “Gracias a todos los que estáis aquí y a los que los que queríais pero no habéis podido venir, a vuestra ayuda por las redes sociales, vuestros mensajes, por vuestro apoyo y por el esfuerzo de venir a acompañarnos en este momento”, concluía la prima de Raúl Calvo.

Izquierda Unida contra las concentraciones de apoyo a los condenados

El área de la Mujer de Izquierda Unida, por su parte, hacía público a primera hora de la tarde un comunicado protestando por la “difusión por parte de algunos medios de comunicación” de esta convocatoria anónima, lanzada a través de las redes sociales, de apoyo a los condenados. Esta formación política considera que “este apoyo a los condenados implica un ataque a la víctima de las violaciones y nos parece inaceptable e impropio de una prensa que debería mostrarse comprometida en la lucha contra la violencia de género; confiamos en que al menos la Subdelegación del Gobierno actúe de forma consecuente con este compromiso”, añadía Izquierda Unida, diciendo también que “hay que recordar que el culpable de una violación únicamente es quién viola; nadie tiene derecho a vulnerar la libertad sexual de otra persona. Por otra parte, entiende que no cabe cargar la responsabilidad de una violación a la víctima; una violación no es justificable”. Dice también IU que “es irrelevante el supuesto comportamiento o palabras previas de la víctima, la culpa no es tuya tal y como ha quedado constatado en la sentencia judicial”. Añade que también hay que tener en cuenta que en este caso la víctima es menor de 16 años. Por este motivo entiende que “no hay discusión posible: es violación porque hasta esa edad no existe el consentimiento válido en las relaciones sexuales, aún más la situación de la indemnización a la víctima queda probada”, concluye su escrito.