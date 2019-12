Hubo un tiempo en el que ningún espectáculo musical se estrenaba en Madrid o en Barcelona sin haber recibido antes el aplauso de Cádiz. Hubo una época en la que en la ciudad había un teatro francés, otro italiano y uno español. Durante unos años, compositores e instrumentistas del mundo se refugiaban en Cádiz porque pocas ciudades había en el mundo con su riqueza musical. Hubo una vez en que para inaugurar la Santa Cueva se le encargó al compositor del momento, Haydn, una obra exclusiva para Cádiz. Y todo eso ocurrió durante el Barroco, entre los siglos XVII y XIX. Y ahora, en 2020, nace la Orquesta Barroca de Cádiz, con el ambicioso reto de recuperar, al menos, parte del vasto, intenso y muchas veces desconocido patrimonio musical gaditano.

El nacimiento de la orquesta ocurrió el pasado 7 de diciembre en la iglesia de Las Descalzas, en la calle Montañés, cuyo aforo fue insuficiente para poder acoger a todos los interesados en asistir a este alumbramiento. "La reacción de la gente ha sido muy buena, estuvo muy entregada, así que hemos vivido el estreno con mucha alegría", explica Jaime Calderón, promotor de este conjunto instrumental, compuesto ahora mismo por nueve intérpretes. "La novedad que traemos es la creación de un grupo estable que pueda estar trabajando de forma especializada y permanente en repertorios barrocos", señala.

Con la Orquesta Barroca de Cádiz se llena una laguna existente en la provincia gaditana y que había sido cubierta en otras capitales vecinas como Sevilla o Granada. Pero ninguna otra ciudad tiene el pasado de Cádiz. "No somos conscientes aún de lo que supuso Cádiz para la música no solo en España, sino en toda Europa. Para que una compañía interpretase en Madrid o en Barcelona, tenía que tener los aplausos de Cádiz. Era un centro cultural de primer orden", recuerda Francisco Lobo, uno de los intérpretes de la orquesta. Lobo lamenta que las referencias barrocas de provincia no se aprovechen y apenas se conozcan. "Hay un páramo, un vacío muy grande. Este proyecto viene a cubrirlo. Y sabemos que hay público para ello. Es una música difestiva, suele gustar bastante y ofrecemos algo que no existe".

La próxima cita para escuchar la Orquesta Barroca de Cádiz será el 22 de diciembre en el Teatro Principal de Puerto Real, con un repertorio escogido para la ocasión de pieza del barroco español, alemán, italiano y francés. Se trata de un concierto a beneficio de Pro Derechos Humanos con entradas a cinco euros.

A partir de aquí, la orquesta aspira a consolidarse. Ha nacido de la iniciativa privada, pero aguarda apoyos públicos. "Hace falta el respaldo institucional de quienes conservan las fuentes musicales y de quienes tienen el dinero, porque es un esfuerzo sacar a la luz ese patrimonio. Es una música maravillosa que corre el riesgo de no escucharse nunca más", explica el músico Jorge Enrique García. "No es tanto dinero como parece, pero es necesario para sacar adelante el proyecto".

Los promotores de la orquesta están convencidos de que en Cádiz hay un público aguardando propuestas de calidad y con carácter y voluntad historicista como la de la Orquesta Barroca de Cádiz. "Se vio en el concierto de Las Descalzas. Vino mucha gente y gente que entiende y sabe a lo que va", opina Jaime Calderón. Al carecer de un conservatorio de educación superior, muchos de los que la forman son gaditanos, que tuvieron que irse para formarse y que ahora regresan con la voluntad de quedarse. Para que Cádiz recupere el esplendor musical. Para que vuelvan a escucharse las partituras que pusieron la banda sonora al momento en que Cádiz fue centro del mundo.