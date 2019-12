El Elda Prestigio muestra su peor cara (18-20)

El Elda Prestigio no ha podido cerrar la primera vuelta liguera con una victoria al caer (18-20) ante el Joventut H. Mataró en un partido donde las de Antonio Mateo han estado muy lejos, ya no de su mejor versión si no de haber cuajado un encuentro medianamente aceptable principalmente en labores atacantes.

Aunque ha tenido un comienzo muy por debajo de su nivel, mediada la primera mitad se ha rehecho para llegar al descanso con ventaja de tres goles (11-8) haciendo prever que las catalanas que también llegaban a Elda con bajas sensibles, lo iban a pasar mal en la reanudación. Nada más lejos de realidad porque los errores no forzados de las eldenses les han metido en el choque para ir comiéndose esa desventaja y darle la vuelta al electrónico tras llegar al ecuador de esa segunda mitad con empate a catorce goles para acabar llevándose el choque con el resultado final de 18-20 que pone en evidencia el ataque de ambos conjuntos en favor de su labor defensiva.

Con esta derrota, las de Elda caen a la sexta posición y el próximo sábado (19.00 h) comienza la segunda vuelta recibiendo al Jesmon Bm. Leganés en el pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”.

Bm. Fem. Elda Prestigio: Nerea González y María Vicente (porteras). Lucía García (4), Victoria Arroniz, Irene Botella (1), Andrea Sáez (1), Zaira Pérez (1), Alba Manzano (6), Ainara Herrero, Elena Amores, Miriam Requena (1), María Rodríguez (2), Candela Bazán (1), Alba García, Macarena García y Alicia Requena (1).

Joventut H. Mataró: Lidia Benktib y Laia Argelich (porteras), Ona Muñoz (5), Zara Verdugo (2), Clara Poo, Judith Molins (4), María Murillo (7), Noemí Pérez, Alisa Forné, Laia Arredondo, Claudia grajal, Abril Busca y Adriana Murillo (2).

Árbitros: David Montes González y Armando Abel Pérez Pomares (Andalucía). Seis exclusiones locales y cinco visitantes.

Parciales: (1-2)(2-3)(3-5)(5-5)(8-6)(11-8)-(12-11)(13-12)(14-14)(15-19)(17-20)(18-20).

Pabellón: Pabellón Mcpal. “Juan Carlos Verdú” de Elda.

Incidencias: 13ª jornada de liga en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino.