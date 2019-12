El Jerez Industrial quiere prolongar su buen momento

El Jerez Industrial CF quiere lograr este domingo a las 12:00 horas ante el Portuense, la cuarta victoria consecutiva a domicilio en liga, algo que no ha conseguido hacer nunca militando en la Primera Andaluza, categoría que esta temporada está liderando con autoridad.

Los blanquiazules, que el pasado fin de semana ganaron al Conil en el descuento con un gol de Dani Castro, parten como favoritos ante un rival que trata de eludir los puestos peligrosos de la tabla.

Para Juanjo Durán será un partido especial al enfrentarse al que fue su equipo las dos últimas temporadas, “allí siempre me trataron muy bien, tengo un cariño especial por un equipo que me dio la oportunidad de entrenar en categoría senior”, recordaba el entrenador jerezano. Sobre el rival destaca que "es un equipo que quiere salir de los puestos de abajo, en casa aprietan y no será fácil ganarles".

El técnico recupera a Quintero y Velázquez, pero sigue sin poder contar con los lesionados Mere, Alberto del Río y Alberto Gil. Yuni se cae de la lista por sanción, y Joselito y Félix no entran por decisión técnica.

Así, los 18 jugadores convocados son: Pablo, Álex García, Álex Rodríguez, Maikel, David, Velázquez, Güiza, Quintero, Pulido, Dani Castro, Caballero, Kevin, Agu, Lechu, Jesús Barrera, Juan Rosillo, Raúl Vidal y Alberto Piñero.