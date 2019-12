Alberto Jiménez: "Más allá de triunfar, supe que quería dedicarme a la música por la conexión con el público"

El 18 de diciembre más de 20 artistas se van a subir al escenario del Wizink Center de Madrid. Al concierto lo han llamado como la canción de Antonio Vega, ‘Lucha de Gigantes’, es un concierto solidario que organiza la ONG “Acción contra el Hambre” y en el escenario estarán Izal, La Mala Rodriguez, Viva Suecia, León Benavente, los Secretos, y muchos más, entre ellos el grupo Miss Caffeina. Hoy recorremos el mapa de Madrid de Alberto Jiménez.

El recorrido lo empezamos cuando llegó a Madrid, lo hizo desde Talavera. Su banda sonora en ese momento escuchaba “Cerca de Shibuya”, de ‘La casa Azul’. Aquí se sintió adulto por primera vez:

“Un grupo de amigos que estábamos en el instituto decidimos venirnos a Madrid. Nos vinimos en bloque en diferentes pisos y poníamos esta canción en bucle”

Vamos a los primeros años en Madrid, a un club que ya no existe. En aquella época salían mucho, pero no encajaban “cuando nos vinimos a Madrid no sabes todavía tribus urbanas, qué música te gusta más… y de repente abrió El Elástico” que juntaba a mucha gente sin prejuicios” El elástico era un local que hacía las veces de Revival de los 80 y donde todos se conocían. Hablamos de la época de pleno apogeo de Fotolog, donde todos se conocían por su Nick, el de Alberto era el siguiente: Artichuelo.

Christina Rosenvinge le recuerda a cruzar Madrid en coche de Álvaro, iba en Metro hasta Colonia Jardín hasta los estudios “Carabox”, en Carabanchel y luego volvíamos al Centro en coche escuchando “White Hole”.

La Riviera significa para ellos la consagración. Nuestra primera vez fue un momento muy feliz que se pasó muy rápido. "Años antes, según llegué a Madrid, fuimos a ver a Iván Ferreriro, a La Riviera y era la confirmación de que quería dedicarse a la música. Más allá de triunfar quería la conexión con el público que vi aquel día".

Hoy, años después de sus inicios ya podemos decir que son una banda que ha marcado a toda una generación.