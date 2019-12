Los cuatro de la victoria

Jornada adelantada para los intereses de Atlético Baleares y de Las Rozas por el calendario de Copa del Rey que tiene el ATB, el próximo martes juega en Salamanca. Antes tocaba finalizar el año en el Estadi Balear con una victoria ante la afición, (2-0) que la próxima vez que vea a su equipo será el año que viene.

Sin Canario y sin Peris, con dolor en la rodilla, que si bien entrenó antes del partido en el mismo Estadio, no lo hizo durante la semana y se prefirió no arriesgar en absoluto. Decía el míster que no se había desinflado nada con los últimos pichazos en Liga porque nunca habían estado inflados, fuera como fuere, el líder cumplió.

Manix apostó por Manu en portería, defensa para Luca, Aurtenetxe (de lateral zurdo), Vallori y Orfila, doble pivote para Villapalos y Rovirola, por la derecha Jordan, izquierda para Jorge Ortiz y arriba Haro y Gabarre.

La primera parte fue como algunas cenas de navidad, se hizo larga, no pasaba nada interesante, y las ocasiones brillaban por su ausencia. Poco reseñable en el primer acto las acciones de ambos conjuntos sobre el verde del Estadi Balear, mas allá de un par de remates tímidos de Gabarre.

Tras la reanudación, en 5 minutos pasaron más cosas que en lo que iba de mañana. Jorge Ortíz cambió de ritmo y dentro del área Borja le derribó. El propio toledano se encargó de animar un poco el partido, marcando el 1-0 desde los once metros después de que le señalaran penalti.

Y sin acabar de apaludir todavía, el córner que sucedió a una buena acción de Jordan. Botado el córner, entre las testas de Gabarre y Orfila mandaron el balón al fondo de la red. El acta se lo adjudicó al más sospechoso de anotar, Toni Gabarre, el pichichi. Después de unos minutos eléctricos, poco más pasó en el juego y en el marcador. 2-0, deberes hechos y a pensar en la Copa. Lunes, para partir del mediodía hacia Salamanca, donde el martes disputa el partido de Copa a las 20:30 contra el Unionistas Salamanca.