"Nuestras vidas corren peligro, queremos soluciones ya"

Vecinos de Los Alcázares han vuelto a manifestarse este sábado para exigir a las administraciones la adopción de soluciones urgentes para evitar que se inunde el municipio, cada vez que llueve. Desde el año 2016 la localidad ha quedado anegada en tres ocasiones, dos de ellas con apenas un par de meses de diferencia.

En declaraciones a Radio Cartagena, una de las vecinas ha asegurado que "nuestras vidas corren peligro, queremos que se pongan soluciones, pero soluciones ya, no dentro de tres años como nos están diciendo. Las administraciones miran para otro lado, se pasan la pelota unos a otros y nosotros estamos en medio y no podemos vivir en nuestras casas".

Vecina de Los Alcázares muestra una pancarta / Radio Cartagena

Un matrimonio de avanzada edad ha explicado que "llevamos dos Navidades sin casa, no tenemos derecho a nada. No somos ricos para estar amueblando casas cada poco, por eso la gente se está yendo del pueblo. Los que estaban alquilados en casas bajas se han ido del pueblo, aquí están vendiendo las casas a gente de fuera por cuatro perras. Esto es un pueblo fantasma, no tenemos tiendas, no tenemos bares, no tenemos bibliotecas...esto es ya la fin del mundo".

Otra señora, procedente de Extremadura, se ha unido a la manifestación porque "esto no puede ser, llegará un día en el que se ahogue la gente".

Muchos de los manifestantes vestían chalecos amarillos reflectantes, tal y como sucede en las protestas sociales que tienen lugar en Francia, porque el objetivo de esta convocatoria era cortar de nuevo la AP7, a su paso por la localidad, tal y como hicieron el pasado 6 de diciembre, pero un amplio dispositivo de la Guardia Civil les ha impedido el acceso.

La Guardia Civil ha impedido a los manifestantes el corte de la AP7 / Radio Cartagena

Se han vivido algunos momentos de tensión cuando algunos manifestantes han increpado a los agentes asegurando que "los catalanes cortan y nadie los echa" y otros han añadido "somos ciudadanos pacíficos que queremos soluciones para este problema". Tras estas frases todos han coreado "No hay derecho".

Tras comprobar que todos los accesos a la AP7 estaban acordonados por agentes de la Guardia Civil para impedir el corte del tráfico, los manifestantes se han dirigido al ayuntamiento donde les esperaba el alcalde de la localidad, Mario Pérez Cervera.

Mario Pérez Cervera / Radio Cartagena

El alcalde ha declarado que comprende la actitud de los vecinos "que llevan pididendo soluciones desde el año 2016" y ha asegurado sentirse "sorprendido por la capacidad de la Delegación del Gobierno" porque "ayer noche Los Alcázares no contaba con ninguna patrulla de la Guardia Civil y esta mañana hay más de 40 agentes, por lo que el próximo lunes solicitaré el aumento de la presencia de la Guardia Civil en el municipio tal y como llevamos exigiendo los alcázareños durante décadas".

La manifestación ha terminado en el cruce calle Infanta Elena con Infanta Leonor junto al cementerio donde ya no han podido acceder a la AP7.

Una de las vecinas que integraba la manifestación ha reconocido ante los micrófonos de Radio Cartagena que "El corte de la autovía no está autorizado, pero queremos que se nos oiga. ¿qué podemos hacer?"