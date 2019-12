El Cartagena renace en su estadio ante un UCAM Murcia CF que hace aguas en defensa

Primer derbi regional del fin de semana en el escenario del líder. El FC Cartagena recibió al UCAM Murcia CF con la esperanza de enmendar su mal partido de la pasada semana ante el Real Murcia. Los universitarios, por su parte y viniendo también de derrota, tuvieron la misión de rascar al menos un punto del fortín albinegro.

En el planteamiento inicial, Munúa no alineó a Cordero o Quim Araujo, tirón de orejas para los galones del equipo de cara a este derbi. William también se quedó en el banquillo y Lucas de Vega jugó muy escorado a banda. Los visitantes jugaron con Iricibar en puerta, recuperado de sus molestias, Albizua de titular y Johan, que hasta la fecha había sido el sustituto natural de Gurdiel en el lateral, disputó el encuentro de medio defensivo, de enganche con los centrales universitarios.

La primera gran ocasión fue murciana, un cabezazo de Hugo Álvarez que pasó cerca de la meta de Marc. El meta se estiró y, aunque el balón iba fuera, quiso asegurar. La segunda llegada fue también visitante, una arrancada de Mayoral para asistir a Rafa de Vicente y meter mucho miedo al Cartagena. El dominio era claramente visitante.

Sin embargo, el Efesé empezó a despertar con ligera intermitencia. Iricibar tuvo que ser el salvador en varias ocasiones. La primera en el minuto 24, disparo de Lucas de Vega que el meta del UCAM despejó con autoridad. Duró poco la gallardía cartagenera, un balón al palo de Albizua gracias a un gran centro de Viti volvió a poner en jaque al conjunto de Munúa. Ambos equipos fueron con tablas al descanso, pero el UCAM con mayor sensación de superioridad.

En la segunda mitad salió más enchufado el Cartagena. Tuvo que ser tremenda la bronca de Munúa en el vestuario para sacudir la presión y los nervios de sus jugadores. Desde el segundo uno, el Efesé salió a morder y los universitarios se llevaron un buen bocado. Un remate de Jovanovic tras un centro excelente de Elady que el primero introdujo en la red gracias a un buen testarazo (1-0).

Entones empezó la defensa del UCAM a hacer aguas. Ni siquiera Iricibar pudo salvar la que se avecinó después. El guardameta paró lo imposible y voló para impedir más goles de los locales hasta que volvió a pagar caro el conjunto universitario sus errores defensivos. Fallo de concentración y de marca de los centrales en un libre indirecto que telegrafió José Ángel al área chica. Iricibar volvió a hacer un paradón, pero el rechace fue para Elady que hizo el 2-0 en el minuto 23.

Entonces fue Miguel Rivera el que apretó a sus pupilos desde la banda, un empujón necesario que tuvo consecuencias positivas. La maldición del ex se cebó con el Cartagena cuando mejor estaba el equipo de Munúa. Aketxe, que volvía al Cartagonova tras dos temporadas militando en el Efesé, recortó distancias en el 27 del choque. Fue gracias a un centro raso de Adán Gurdiel al ariete vasco, que el dorsal 17 del UCAM aprovechó sin vacilar, aunque no celebró el tanto.

Los universitarios no cesaron en el intento de empatar, pero los locales estuvieron bien colocados y no concedieron bondades a los de Murcia. Aguantó el equipo portuario hasta el pitido final con la victoria por la mínima. Serio choque del Efesé en la segunda parte, donde supo corregir sus errores de la primera parte y un UCAM Murcia que no despega a pesar de intentarlo.