Óscar García: "Hay que jugar como si fuera una final"

El partido del domingo ante el Mallorca no es una final pero hay que jugarla como si de una se tratase. Así de claro se ha mostrado el entrenador del Celta de Vigo, Óscar García "no es momento de mirar la clasifacicón. Es momento de sumar los 3 puntos y eso es lo que queremos. Vamos a jugar con la mentalidad que quiero que salga el equipo, cada partido tiene que ser una final, no solo este. Aunque una final no es porque hay más partidos pero hay que afrontarla como tal"

El técnico del Celta no descarta pedir un portero para reforzar al equipo tras la lesión de Sergio pero prefiere esperar al lunes para tomar una decisión, cuando el portero de Catoira sea sometido a la artroscopia.

En la convocatoria novedades, Kevin entra por Denis, Juan por el Toro Fernández y Fran Vieites por Sergio.