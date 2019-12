Sigue la racha

Semana a semana, el Zamora agranda la racha de victorias consecutivas (y ya van 16) en una liga en la que ha ganado 17 partidos, y tan solo ha empatado en la segunda jornada (1-1 frente al Burgos Promesas). La Arandina ha sido la última víctima de los rojiblancos (hoy, de negro) , al caer 2-0 en el Ruta.

No ha sido un partido vistoso, más bien al contrario, ni se cumplieron los pronósticos del técnico del Zamora, David Movilla en la previa: la Arandina no mostró una especial fortaleza defensiva, y le disputó el balón al Zamora, al menos durante los primeros 35 minutos, en los que apenas un lanzamiento de Escudero y un cabezazo de Valentín fueron los únicos intentos del Zamora, que no remató durante este tiempo entre palos, si bien la Arandina no lo hizo en toda la primera mitad.

En el minuto 35, un avance de Valentín por la derecha lo culminaba con un centro que no acertó a rematar Rubiato, pero uno de los centrales burgaleses tuvo la mala fortuna que el balón le rebotara y marcara en propia meta. Cinco minutos más tarde, era Valentín el que redondeaba el marcador.

En la segunda mitad el dominio del Zamora no se tradujo en un tercer gol que hubiera dado tranquilidad incluso si alguno de los goles que logró la Arandina hubiera puesto en apuros a los locales. Dos goles, justamente anulados, uno por claro fuera de juego y otro por marcarlo el delantero con la mano. También se le anuló uno al Zamora por fuera de juego.

El Zamora también desaprovechó alguna ocasión clara para ampliar el marcador, la más clara de Dani Hernández, y hasta Villanueva se lució con una gran parada, pero el partido estaba muerto mucho antes del 94, momento en el que el colegiado señaló el final.

La próxima cita para el Zamora será el martes, a las 20.30, en el partido de Copa del Rey que le enfrentará al Sporting de Gijón (eliminatoria a partido único).