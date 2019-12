Balona, mal asunto (0-1)

La Real Balompédica Linense continúa agudizando su crisis de resultados tras caer este domingo por la mínima frente al Córdoba en el Municipal de La Línea. La mala dinámica de los blanquinegros, que llegaba muy tocados tras la derrota en el Clásico hace siete días, se profundizó en la mañana de hoy tras un partido en el que los de Jordi Roger entraron con intención pero poca profundidad en el juego.

Pito Camacho lo intentó en un remate blando sobre Isaac Becerra en lo más reseñable a los 23 minutos de un primer tiempo en el que el cuadro de Raúl Agné parecía tener bien claras sus premisas sobre el césped. Esperar y esperar hasta que el partido se torciese sobre sí mismo. Y eso sucedió cuando en el 34' una pérdida de Bandaogo la aprovechó Imanol, tras dos rechaces, para anotar el 0-1.

A partir de ahí fue un constante quiero y no puedo de los de casa que estuvieron acompañados por una sonora pitada antes del choque como muestra de desaprobación ante la mala situación que atraviesa el equipo.

En el segundo tiempo, Bakr tuvo la más clara en el 54' y nueve más tarde Koroma en un cabezazo que desvió Becerra en dos intentonas que pudieron significar el empate pero que más allá de ello no inquietaron a un Córdoba imperial en la zaga defensiva y que mantiene su buena dinámica tras la llegada de su nuevo técnico. Los cordobesistas no tuvieron que emplearse a fondo durante los segundos 45 minutos para desarbolar a una Balona que no acertaba por dónde hincarle el diente a un rival serio y muy bien plantado y ante el que acabó por desquiciarse.

Finalmente pasó lo que tenía que pasar, 0-1 con lo justo, nueva derrota y la situación de Jordi Roger que queda en entredicho tras una racha de dos victorias en trece partidos.

FICHA TÉCNICA:

REAL BALOMPÉDICA LINENSE (0): Javi Montoya; Jordan, Sergio Rodríguez, Carrasco, Fabrizio (m.50, Koroma), Musa, Abdoul (m.76, Kaya), Manu Molina, Tomás, Pito Camacho y Tito Malagón (m.56, Bakr).

CÓRDOBA CLUB DE FÚTBOL (1): Isaac Becerra; Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Raúl Cámara, Chus Herrero, Imanol, De las Cuevas (m.55, Zelu), Fernández, Javi Flores (m.65, José Antonio González) y Owusu (m.86, Juanto Ortuño).

ÁRBITRO: Domínguez Cervantes (Colegio Malagueño). Amonestó por parte local a Musa, Tomás y Bakr y por parte visitante a Owusu, Fernández y Javi Flores.

GOL: 0-1 (m.34, Imanol).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 17º jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Estadio Municipal de La Línea ante unos 1.500 espectadores.