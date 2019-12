Plata amarga

Desde el primer partido hasta el ultimo minuto del mundial, Ainhoa Hernández ha copado el protagonismo de la selección española. Lástima que su última acción, un bloqueo a la portera rival completamente legal, llevase a tomar una decisión cuando menos polémica a las colegiadas. La pivote de Barakaldo se tiene que conformar con la plata en un campeonato que la ha coronado como una de las mejores del mundo.

Aihnoa trataba de evitar que Holanda llegase al área española a falta de seis segundos y se interpuso en el lanzamiento de la portera Wester. Ni estaba pisando la línea de seis metros ni tocó a la portera ni invadió el área con sus brazos en la acción. Sin embargo las gemelas Bonaventura, colegiadas francesas, señalaron infracción lo que conllevaba la expulsión de la pivote del Zuazo y el castigo de penalti.

Todo eso ocurría con 29-29 en el marcador y le daba la posibilidad a las holandesas de ganar el oro en el último segundo del mundial. No la desaprovechó, su lateral Abbing no falló la máxima pena. Zobky la guardameta española no pudo evitar la derrota por la mínima y el consecuente disgusto para las "guerreras".

Absoluta deportividad a pesar del error de las colegiadas, que impidieron con su decisión bien que el partido se fuese a la prórroga o que hubiese permitido a España coger el rechace y tener la oportunidad de en esos últimos segundos deshacer el empate y llevarse el oro.

Hernández tuvo que colgarse la plata con una sonrisa que escondía sin duda la amargura de esa última jugada. De todas formas nadie va a quitarle el enorme campeonato que ha hecho la jugadora del Zuazo.