El Elche cae 2-3 ante Las Palmas que fue mejor y acabó remontando el 2-0 inicial

El Elche C.F. dejó escapar una renta de 2-0 y acabó perdiendo 2-3 ante la U.D. Las Palmas de Pepe Mel que enlaza así cuatro victorias seguidas para dejar claro que es uno de los candidatos más firmes a pelear por el ascenso.

Los 10.772 aficionados que acudieron al Martínez Valero no pudieron festejar un triunfo de los suyos y pudieron ver al mejor equipo que ha pasado esta temporada por el estadio franjiverde.

El Elche se fue al descanso con 2-0 gracias a los goles de Fidel Chaves de penalti, cometido por Mantovani sobre Dani Calvo, y de Josan que firmó un bonito tanto tras un robo de balón y un pase perfecto al espacio de Ramón Folch. Una efectividad tremenda de los ilicitanos que marcaron en dos de sus tres llegadas.

El entrenador del Elche, Pacheta, tuvo las bajas de dos titulares como el capitán Nino y el extremo Iván Sánchez, ambos por unas molestias físicas. Dos ausencias muy sensibles para los franjiverdes. En esa primera mitad el portero del Elche, Edgar Badía, fue el mejor con tres paradas salvadoras. La afición vitoreó a un Badía que en la reanudación no pudo contener el arreón grancanario.

Benito en el minuto 62 con un golazo, y Juan Cruz en propia meta en el 65 tras una gran acción de Narváez ponían el 2-2 en el marcador. La remontada se consumó tras un centro medido del serbio Srnic que cabeceó Narváez y que dio la sensación de que Badía atrapaba cuando el balón ya había rebasado la línea de gol. El árbitro andaluz Milla Alvéndiz concedió el 2-3 tras consultar el VAR.

Pacheta comentó tras la derrota que "es una derrota dolorosa contra un rival como Las Palmas de muchos quilates. Han jugado un partido de muchísimo nivel. La clave fue que no supimos tener el balón. Yo no he metido al equipo atrás porque no es nuestro estilo. Hay que darle valor a lo que estamos haciendo. Ahora toca pensar en la Copa con ese partido este martes ante la Gimnástica Segoviana en su campo y el sábado en Albacete".

Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Llopis Sixto, más conocido como el "Tojo", empleado del Elche más de 50 años, y también por el que fuera directivo del Club ilicitano Fermín Pérez Ibarra, ambos fallecidos recientemente.