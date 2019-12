El Eldense se asoma al abismo de la zona de descenso

A falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta de la competición liguera en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol, el C. D. Eldense está al borde del abismo o lo que es lo mismo, a tan solo un punto de entrar en la zona que le enviaría directamente a la Regional Preferente.

Esa es la cruda realidad después de los resultados que se han dado este fin de semana donde equipos como el Acero de Sagunto, Paterna y Vilamarxant han logrado la victoria echando sal a la herida que tiene abierta el conjunto azulgrana y que amenaza con desangrarle después de tres derrotas consecutivas, ante equipos de mucho mayor presupuesto pero derrotas al fin y al cabo, sin que los de Santi Rico hayan sido capaces de marcar un solo gol dando demasiadas facilidades a sus rivales con errores defensivos puntuales que le han costado los partidos.

Tras finalizar esta 17ª jornada, el Deportivo con 19 puntos, solo tiene por detrás y por este orden, al Acero y al Olimpic de Xàtiva con 18 puntos, al Silla con 12 puntos y al S.I.A. U. D. Benigànim con de puntos.

Con este panorama, la urgencia por empezar a sumar de tres en tres es más que evidente. El domingo 22, a las cinco de la tarde, recibe en el “Nuevo Pepico Amat, al C. D. Roda, sexto con 27 puntos a tan solo uno del cuarto clasificado.

No es menos cierto que queda mucha liga por delante, pero sorprendentemente, la imagen ofrecida por el equipo en general y algunos futbolistas en particular, el pasado sábado en Atzeneta d´Albaida dista mucho de la que ofreció en el primer tramo de este primer segmento de la competición.

Si el Eldense no quiere acabar 2019 en posición de descenso dependiendo de los resultados que se den, no tiene más remedio que lograr la victoria.

Otra cosa es el escaso cuando no nulo, margen de maniobra que tiene la directiva que preside David Aguilar para reforzar la plantilla teniendo en cuenta la precariedad económica de la entidad azulgrana que no puede recibir ningún tipo de subvención oficial hasta que no salde la deuda antigua que tiene contraída con la Seguridad Social por lo que subsiste gracias a la gestión del reducido número de directivos que se encarga de generar los ingresos necesarios para solventar, a duras penas, el día a día.