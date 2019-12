El Arcos CF no mereció perder (0-1)

ARCOS CF 0 - CORIA CF 1

Si el fútbol hubiera sido justo, el Arcos CF no habría perdido ante el Coria. Pero esta vez no ganó el mejor, el que más tiró a puerta y el que más propuso sobre el terreno de juego.

El equipo de Alberto Vázquez, que llegaba a este encuentro tras vence en un campo tan difícil como el de Los Barrios, no encontró premio en su juego y eso que lo mereció. La primera parte acabaría sin goles y en la segunda las cosas no iban a variar mucho. El Arcos llegaba con peligro a la portería sevillana, pero la buena defensa del rival y la poca efectividad en los últimos metros impediría el gol de los locales.

El Arcos no fue efectivo pero sí el Coria y mucho. Apenas tuvieron un par de ocasiones claras para marcar y en una no iban a fallar. Justo cuando el partido expiraba cuando ya se veía que el que marcara se llevaría los tres puntos, llegó el gol de Juan Gómez, un auténtico mazazo para un equipo que ya no tendría tiempo para reaccionar.

FICHA TÉCNICA:

Arcos CF: Antonio Lebrón, Alvarado, Joaqui, Pedro, Javi, Bernal, Alvarito, Quintana, Luis Castillo, Jose Antonio y Maqui Coria CF

Alejandro, Cristian, Rojas, Casado, Alvi, Tore, Dani Romero, Joselito, Juanito, Juan Gómez y Pablo Estadio: Antonio Barbadillo Goles: Juan Gómez (0-1, min. 90)