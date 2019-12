"Este equipo sí se parece al que quiero"

El técnico del Xerez DFC valoró el trabajo y esfuerzo de sus jugadores ante el Ciudad de Lucena y consideró “justa” la victoria de su equipo en Chapín.

Asegura Josu Uribe que “este se parece más a mi equipo” y defendió los cambios introducidos “no por señalar a nadie, sino porque lo necesitábamos”.

Para el entrenador xerecista, la victoria “ha sido muy merecida, fuimos muy superiores al rival, estoy contento con todo, la actitud, el juego, todos han estado muy bien y el rival no estuvo cómodo”. Uribe reconocía que “no estaba a gusto con lo que veía y ahora, me voy a tomar dos vinos encantado. He terminado encantado con lo que visto, Alain ha hecho un partidazo y Javi, que no había jugado ningún partido de titular, ha estado espectacular y eso que aún le queda. Héctor ha jugado porque necesitábamos energía, descaro y jugar bien por delante con los pies”.