Ayuso: "Si es por teléfono, no quiero hablar con Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que si se entrevista con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, deberá ser "en persona" y le pedirá que no tome medidas sobre la educación concertada o la subida de impuestos "para contentar a sus socios independentistas".

La presidenta autonómica ha dicho que la llamada de Sánchez sería el lunes pero ha advertido de que "si es por teléfono" no quiere hablar con Sánchez "de nada que tenga que ver con Madrid", y que si fuera "en persona" habría que ver "de qué queremos tratar". "No sabemos si la ronda es para meter a (el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim) Torra y tratarle con una normalidad que no existe en esta situación", ha dicho la presidenta madrileña.

Sobre sus peticiones a Sánchez ha explicado que prefiere "que no haga nada a que meta la mano en una comunidad autónoma que por sí sola funciona muy bien, entre otros asuntos no gracias a la política como a las empresas, a los ciudadanos y a aquellos que vienen a trabajar, a emprender, a estudiar y a pelear cada día".