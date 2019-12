Un diputado de Vox en Murcia llama "conejos" a los hijos de madres solteras

La tertulia de actualidad de 7 Noticias Matinal abordaba esta semana el descenso de la natalidad que ha registrado la Región de Murcia, en el último año. Entre los tertulianos, se encontraba Francisco José Carrera, diputado de Vox en la Asamblea Regional. Carrera estaba explicando la opinión de su partido sobre esta cuestión y, en un momento dado, aseguró que "la solución normal, normal, y la que te aumenta la natalidad, la que hace que tengamos un millón de niños no son las familias monoparentales".

En ese instante, la diputada y portavoz adjunta del PP en la Asamblea Regional, Miriam Guardiola le respondió: "¿Cómo que no?, una mujer puede tener perfectamente en solitario..." y no pudo acabar la frase porque el diputado de Vox la interrumpió diciendo: "¿Qué? Conejos".

La moderadora de la tertulia, la periodista Tati García, no salía de su asombro y tuvo que interrumpirla para centrarse en las palabras que acababa de pronunciar Francisco José Carrera, al que se dirigió con esta frase: "Hay muchísimas mujeres que han sido madres solteras y han tenido niños, no han tenido conejos". En ese momento el diputado de Vox aseguró no haber pronunciado ese calificativo pero la periodista insistió, recordando que había dicho "conejos", refiriéndose a los hijos de madres solteras y le ofreció la oportunidad de retirar ese calificativo pero, para sorpresa de todos los tertulianos, Francisco José Carrera respondió lo siguiente: "yo no retiro nunca nada porque lo que digo es lo que pienso, y como es lo que pienso no lo voy a retirar. Sólamente en el confesionario a lo mejor lo hago pero en una mesa de estas no lo voy a retirar".

El vídeo que recoge este momento se está volviendo viral en redes sociales como twitter y whatsapp donde está suscitando críticas de todo tipo.

El diputado de Vox, Francisco José Carrera, nació en Galicia pero vive en Cartagena desde hace varias décadas, según recoge su perfil público en la web de la Asamblea Regional. Es Secretario Primero del parlamento autonómico murciano, Secretario Primero de la Diputación permanente y miembro de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. Desde que se inició la legistatura en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha tenido cuatro intervenciones en el pleno de la cámara autonómica y una ante la Comisión Especial sobre Financiación Autonómica.