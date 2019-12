Hoy nos tomamos el café en el comedor del albergue de personas sin hogar de Cáritas en Toledo. Carlos perdió su trabajo de vendedor de cupones de la Once (tiene discapacidad física) por culpa del alcohol. Y desde unos meses está en la calle. Su mujer no podía aguantar más su alcoholismo. Lleva dos años sin consumir alcohol y está buscando empleo pero no consigue que le contraten. En A Vivir Castilla-La Mancha conocemos su historia.

AUDIO| Un café con Carlos