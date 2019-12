Mir califica a la afición de "cojonuda" pero los seguidores dejarán vacío el Rico Pérez ante el Recre

Vuelve a escuchar el SER Deportivos de este lunes 12 de diciembre con el Sanedrín de Radio Alicante.

Vicente Mir ha querido matizar sus palabras sobre la afición este lunes en sala de prensa. El preparador valenciano ha dicho que la afición es "cojonuda" y "espectacular". "Yo no me metí con la afición ni mucho menos, si a ti te salen mal las cosas en tu trabajo, tienes a tu jefe y empiezan a meterse contigo pues al final te salen peor".

Mir ha realizado estas declaraciones en la previa del partido de este martes de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva en el Rico Pérez (20:45 horas). El preparador valenciano ha señalado que "habrá cambios" para darle descanso a algunos jugadores pero que van a salir a ganar ya que la Copa del Rey le viene muy bien al club".

Vicente Mir este lunes en sala de prensa / Daniel Rodríguez

El técnico ha querido defender también la figura del preparador físico, "Portu". Mir ha explicado que el problema del Hércules no es físico sino psicológico y táctico. "No me he encontrado al equipo mal físicamente, hay otros problemas más graves" ha admitido. Además, ha declarado que "el equipo no está confeccionado para ser un bloque agresivo, el equipo es otra cosa y los futbolistas son de otra casta y eso da la sensación de que el equipo no esté bien".

Analizamos en nuestra tertulia semanal la décima derrota de la temporada del equipo (1-2 ante el Badalona), la situación crítica a nivel deportivo (el Hércules ya está a cinco puntos de la permanencia y el próximo domingo tiene un partido ante un rival directo, el Nástic de Tarragona), las protestas y la postura de la afición tras el encuentro del pasado sábado y buscamos la solución al problema institucional del club. Además, conocemos un poco más de cerca a la plataforma de reciente creación Unidad Herculana.



Hoy nos han acompañado en el Sanedrín de Radio Alicante, Juan Antonio Carcelén (exfutbolista y exentrenador), Vicente Cutanda (agente FIFA), Quique Tébar (presidente Asociación Herculanos) y Aitor García (presidente Unidad Herculana).