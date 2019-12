"Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden", cantan los pensionistas en una nueva movilización

Un centenar de personas, pensionistas en su mayoría, se han manifestado por el centro de Oviedo por unas pensiones públicas de calidad. Convocados por la Coordinadora de Asturias por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en el marco de una jornada de lucha organizada por esta coordinadora a nivel estatal, han recorrido la calle Uría hasta llegar a la Junta General del Principado donde se han reunido con algunos grupos políticos para hacerles saber las necesidades de las personas mayores y reclamar el blindaje en la constitución del sistema público de pensiones.

No eran muchos, pero han demostrado que no les falta el ánimo para seguir luchando por unas pensiones públicas dignas. Bajo la lluvia, que les ha acompañado en todo momento, han salido de la Estación de Renfe y han recorrido la calle Uría con esa consigna clara, “gobierne quien gobierne las pensiones se defienden”. En esta nueva movilización convocada a nivel nacional por la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la portavoz de la coordinadora en Asturias, Teresa Dopazo, ha recordado que la falta de gobierno y de presupuestos dejará la subida de sus pensiones en el 0,25 por ciento. "Lo llevamos anunciando durante todo el año, que si no hay presupuestos, que si no hay gobierno volveríamos otra vez al 0,25 a partir del 1 de enero, con lo cual volvemos un año más a perder poder adquisitivo. Esto se va dilatando y la gente que tiene que elegir entre comer o pagar los medicamentos sigue mirando al cielo a ver que es lo que cae", ha declarado.

Sin dejar de cantar consignas, los pensionistas han llegado a la Junta General donde representantes de los pensionistas han sido recibidos por los grupos de IU, Podemos, PSOE y Ciudadanos. A ellos les han hecho entrega de un documento con sus principales reivindicaciones en materia social, como sanidad o dependencia. También les han pedido su apoyo ante la presentación de una proposición no de ley para blindar las pensiones públicas en la Constitución.

Encabezando esta manifestación ha ido un grupo de jóvenes que portaban una pancarta en la que se podía leer 'Mocedá poles pensiones. Solidaridad ente xeneraciones'.