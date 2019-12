Triunfo solvente

Cat&Rest Intragás-Clima CDP volvió a mostrar su cara más solvente en casa para ganar con suficiencia a un rival considerado como “directo” al principio de la temporada. Los asistentes al “Lydia Valentín” se fueron contentos con lo visto además de comprobar cómo las piezas están encajando y que un jugador como Kerwin Smith progresa partido tras partido a pasos agigantados o que un canterano como Víctor Pérez es capaz de aparecer cuando se le necesita y tener un papel importante… Si en el partido por el ascenso contra este mismo equipo fue clave en el despegue, aquí tuvo momentos no menos determinantes para acabar con 8 puntos en su haber.

Parece sencillo pero no lo es. Y este Marbella que pareció difuminarse en el tercer cuarto no deja de ser un equipo que viene de hacer grandes partidos y que estaba igualado en la clasificación con Ponferrada. Además, todo ello ocurrió en una semana donde a la baja de Joel se unió la de Diego Soárez, lesionado en los huesos de la nariz en un choque fortuito con Kerwin Smith en el entrenamiento del jueves. El uruguayo hizo lo posible por llegar al partido pero no resultaba recomendable “forzarlo” por lo que Ponferrada acudió al choque “diezmado” en el juego interior y debiendo convocar a su ex capitán Jorge Fernández “Tore”, quien actualmente juega en el equipo “B” de liga Sénior Provincial.

A todo ello hubo que sumar el hecho de que Víctor y “Andy” apenas pudieron entrenar por procesos víricos, y que Stefan Vlahovic también se ausentó algún día al tener que viajar a Sevilla por motivos personales-académicos. Y en estas circunstancias el equipo se conjuró para dar la cara y competir ante CB Marbella.

PONFERRADA HACE LA GOMA HASTA EL DESCANSO

El partido comenzó a un ritmo un tanto lento y siendo de tanteo entre ambos conjuntos, con lo que las diferencias eran mínimas. En Ponferrada entre todos los jugadores del quinteto inicial comenzaban anotando, llamando la atención un Kerwin Smith quien antes del minuto cinco ya había conseguido dos mates e iniciado una intensa batalla en la pintura con uno de los principales peligros marbellís: Bruno Diatta.

El primer conato de despegue berciano llegaba con tres canastas consecutivas de Prince que establecía el 16-10 en el marcador y forzaba al técnico visitante, Javier Florido, a solicitar su primer tiempo muerto. Hasta por 8 llegó a ir por delante el equipo dirigido por David Barrio después de una entrada a canasta de Rafa Casanova (18-10).

Sin embargo, el alero malagueño Pablo Ibáñez, quien acabaría siendo el máximo anotador de su equipo, empezaba a aparecer en ataque y cortar la racha con un triple, y también el escolta americano Taylor Cameron que lideró la reacción para que la distancia quedase reducida a la mínima expresión al acabar el primer cuarto (22-21).

No tardó Ponferrada en reaccionar y con un triple de “Andy” Ramírez y una canasta de Kerwin Smith volvía a tener un colchón entorno a los seis puntos que fue el que manejó durante buena parte de este periodo. El partido pasó por una fase de imprecisiones de ambos conjuntos, hasta que en el tramo final los bercianos intentaron pegar un estirón encabezados por buenos minutos de Sean McDonell y Rafa Casanova, hasta llegar a una máxima ventaja de 12 puntos (40-28) que parecían poner muy de cara el choque para Cat&Rest Intragás-Clima a falta de apenas dos minutos para el descanso.

Los malagueños reaccionaron para impedir que se les fuese el partido muy rápido gracias a un mate de Bruno Diatta y dos triples consecutivos de Adrián Fuentes y Pablo Ibáñez, además de dos tiros libres para el poste senegalés de Marbella que firmaban un 0-10 a falta de pocos segundos para el final (40-38).

Una falta recibida por el ponferradino Víctor Pérez, anotando sus dos tiros libres, establecía el 42-38 con el que se acudía al descanso. Los locales habían hecho la goma en dos momentos donde se habían distanciado, aunque los andaluces dejaban claro que habían venido a pelear por el partido.

UN 17-0, CON GRANDES MINUTOS DE SMITH, ACABA POR ROMPER EL PARTIDO EN EL TERCER CUARTO

Los primeros minutos de la reanudación no invitaban a ser muy optimistas. De salida una canasta de espaldas al ahora de Alejandro Navajas y un triple de Martyce Kimbrough daban la primera ventaja en mucho tiempo a Marbella (42-43) Durante algunos minutos el choque se convertía en un toma y daca, siendo más evidente en la pintura donde en la batalla entre Kerwin Smith y Bruno Diatta saltaban chispas.

Con empate a 48 llegó el momento clave del choque donde Ciudad de Ponferrada empezó a asestar su golpe definitivo apoyados principalmente en la inspiración de un Smith que anotaba de gancho, haciendo un rectificado y mediante otro mate para acabar marcarse él sólo un 6-0 y obligar a Marbella a solicitar tiempo muerto (54-48).

No cambiaba la dinámica porque al pívot americano quienes le sustituían en la anotación eran los exteriores, al tiempo que los visitantes recurrían a tiros exteriores que no les entraban. En cambio, en Ponferrada se veía aro con mucha facilidad, mediante una entrada a canasta de ”Andy”, el habitual tiro tras parada a cinco metros de Prince y un triple de Rafa Casanova que ponía el 61-48 y hacía que Javi Florido volviese a detener el partido.

Las cosas no quedaban ahí, porque el alero sevillano de Cat&Rest Intragás-Clima CDP volvía a anotar otra canasta y dos tiros libres para culminar un 17-0 ya muy complicado de levantar para un equipo visitante que dio síntomas de estar grogui en esta fase del encuentro (65-48). Un triple de Alejandro Navajas y otra entrada a canasta de “Andy” Ramírez certificaban el 67-51 con el que acababa el tercer cuarto.

PONFERRADA CERTIFICA EL BASKETAVERAGE PARTICULAR EN LOS ÚLTIMOS DIEZ MINUTOS

Con este panorama, el objetivo pasaba a ser pensar en posibles averages. No específicamente en los seis puntos de diferencia que CB Marbella obtuvo en la primera vuelta, si no en intentar ganar por lo máximo posible pensando incluso en triples o cuádruples empates, que no es algo descabellado tal y como está la clasificación de LEB Plata.

Y el último parcial comenzó con Ponferrada manteniendo las diferencias pero con Navajas y Pablo Ibáñez intentando tirar del carro andaluz. Este último anotaba un 2+1 sacando la cuarta personal de Kerwin Smith, saliendo en su lugar un Víctor Pérez que volvía a rendir con una canasta inmediata. Un triple de Andy y una canasta de Sean McDonell después de recibir una gran asistencia de Prince hacía de los visitantes agotasen sus tiempos muertos con más de seis minutos por delante y 76-68 en el marcador.

El partido se convirtió por momentos en un correcalles y con casi cinco minutos Kerwin Smith, que acababa de regresar a pista, cometía su quinta personal, recibiendo una ovación del público en reconocimiento por el gran partido hecho con sus 14 puntos y 12 rebotes. No se resentía el juego berciano, ya que eran “Andy” y Prince los que sacaban faltas personales anotando desde el tiro libre y estirando la diferencia a un máximo de 21 puntos (81-60).

En los últimos minutos CB Marbella pudo reducir diferencias con buenas acciones de Fuentes e Ibáñez. En el último minuto dio tiempo a que Sean McDonell anotase dos tiros libres correspondientes a una antideportiva recibida y que saliese a pista Jorge Fernández.

“Tore” podía disfrutar de unos segundos en reconocimiento por la ayuda que está proporcionando en los entrenamientos del equipo, especialmente en momentos como estos donde se acumulan las bajas. Incluso llegó a envalentonarse con dos lanzamientos triples que habrían provocado un terremoto en el pabellón si hubiesen entrado. Otro triple de Martyce Kimbrough sirvió para cerrar el marcador en el 85-70 definitivo.

Gran y solvente partido de Cat&Rest Intragás-Clima CDP que llevó la iniciativa en casi todo el encuentro y llevarse un basketaverage que puede resultar clave al final de la temporada.

“TENEMOS LOS PIES EN EL SUELO Y SABEMOS LO QUE TENEMOS QUE HACER BIEN PARA SEGUIR SUMANDO VICTORIAS”

Después del partido, David Barrio se mostraba muy satisfecho con la victoria, especialmente “porque nos la hemos llevado en una semana complicada”. Como primera lectura, también mencionó que “hemos logrado levantar el basketaverage de forma solvente con lo cual nos daría algo de vidilla incluso en caso de triples empates en los que también estuviera implicado Marbella”.

En lo que fue el partido en sí, el técnico de Ciudad de Ponferrada menciona que “hemos hecho buenos minutos pero nos ha faltado consistencia. En el tercero hemos roto el partido y en el último fuimos capaces de mantener el basketaverage”.

Y a nivel general destaca que “hemos ganado 5 de los últimos 6 partidos en el ‘Lydia Valentín’ y seis de los últimos nueve en total, con lo cual está claro que la dinámica del equipo es ascendente aunque tenemos los pies en el suelo y sabemos las cosas que tenemos que hacer bien para seguir sumando victorias”.

Hablando de jugadores concretos, David Barrio comenta que “un jugador como Víctor (Pérez) ha sido capaz de dar un paso de adelante ante las bajas de los compañeros y nos tenemos que quedar con este tipo de cosas”. También se refirió a la convocatoria y minuto disputado por Jorge Fernández: “a Tore le queríamos agradecer su esfuerzo porque además de trabajar a tiempo completo para el club, cuando hemos tenido bajas nos ha echado un cable entrenando y su salida ha sido nuestra forma de agradecérselo”.

Sin embargo, el técnico vallisoletano remarca que “estamos contentos con la aportación de todo el mundo. Todo el mundo está trabajando bien, la gente está preparada, cuando no juega son uno más apoyando al equipo y cuando lo hace da la cara”.

La plantilla piensa ya en el último partido del año 2019 que será el próximo domingo en Azpeitia ante un Juaristi ISB que hoy ha cedido el liderato del grupo por primera vez en lo que llevamos de temporada. Y sobre la dificultad de este partido, el entrenador de Cat&Rest Intragás-Clima CDP asegura que “podríamos decir que no es de nuestra liga pero nosotros estamos ahora mismo en un buen momento de confianza y si podemos recuperar efectivos, nosotros vamos a ir a por todas y no vamos a pensar que ningún partido deja de ser accesible para nosotros”.

LESIONES DE JOEL TSHILUMBU Y DIEGO SOÁREZ

Ciudad de Ponferrada afrontará el choque en tierras guipuzcoanas, mermados en el juego interior, aunque después de lo visto en el partido contra Marbella queda claro que todo el equipo está conjurado para suplir y evitar que se noten las bajas.

A día de hoy, quien está confirmado que será baja es Joel Tshilumbu, quien sigue trabajando para recuperarse de su rotura de fibras en el pubis y no está previsto que vuelva a jugar ya hasta el mes de enero. Otro caso es el de Diego Soárez, quien tiene fracturados los huesos de la nariz después de un lance fortuito en el entrenamiento del pasado jueves.

El uruguayo quiso apurar todas las opciones para estar contra Marbella, aunque se acabó descartando su participación. En los próximos días pasará por consulta para conocer el alcance real de su lesión, siendo duda en este momento para el partido contra Juaristi ISB.

CAT&REST INTRAGÁS-CLIMA CDP (22+20+25+18): Luis Ferrando (4), Dani Stefanuto (6), Taévaunn Prince (18), Sean McDonell (13) y Kerwin Smith (14) -cinco inicial- luego “Andy” Ramírez (11), Rafa Casanova (11), Víctor Pérez (8), Stefan Vlahovic (0) y Jorge Fernández (0).

CB MARBELLA (21+17+13+19): Adrián Fuentes (10), Martyce Kimbrough (9), José Alberto Jiménez (1), Alejandro Navajas (12) y Bruno Diatta (13) -cinco inicial- luego Pablo Ibañez (16), Taylor Cameron (5), Jon Vigara (4) y Lucas Muñoz (0).

ÁRBITROS: Gómez Hernández (País Vasco) y Álvarez-Ossorio Varela (Galicia). Eliminaron por personales a Kerwin Smith y al jugador de CB Marbella Jon Vigara, ambos en el minuto 36. Señalaron falta antideportiva al visitante Adrián Fuentes (min. 40).

PARCIALES: 10-8 (5’), 22-21 (10’), 31-26 (15’), 42-38 (descanso), 54-48 (25’), 67-51 (30’), 76-60 (35’) y 85-70 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 14 del grupo “Oeste” de LEB Plata disputado en el pabellón “Lydia Valentín” ante unas 800 personas. Reedición del encuentro disputado el pasado 18 de mayo en el “Bembibre Arena” y que supuso el ascenso de Ciudad de Ponferrada.