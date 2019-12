Cervera no se relaja: "Si salimos atontados nos pueden dar guerra"

No hay descanso para el líder. Todavía con el sabor de la victoria en el Oviedo, el Cádiz ya piensa en el siguiente envite. Menos de 48 horas entre un partido y otro. La suerte del Cádiz que no tienen que moverse de Asturias.

Los amarillos visitan el campo del Lealtad para enfrentarse a los asturianos en la ronda copera. Un equipo de Tercera División que es líder del grupo dos y que en el presente campeonato todavía no perdió ni un sólo partido. Por eso Cervera advierte. "Es un partido a las tres de la tarde y si salimos un poco atontados nos pueden dar guerra. Es un equipo que no pierde y que el año pasado no ascendió por mala suerte".

El entrenador amarillo reconoce que vio algunos partidos del equipo asturiano y que "tiene sus armas". Cervera hará cambios y sacará un equipo nuevo, totalmente diferente del que sacó ante el Oviedo. Jugadores del primer equipo que no cuentan con tanto protagonismo con algún chico del filial.