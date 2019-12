Antílopez: "Me hago ilusiones con salir con Selu y componer con él"

Nuevos protagonistas en el programa de Carnaval de Radio Cádiz. El grupo de música Antílopez fueron los invitados del último SERxCuatro. Los onubenses, repasaron cómo llegó su conexión con la fiesta. Miguel Ángel Márquez y José Félix López han llenado el Teatro Falla con sus canciones y en común con quienes lo llenan para cantar carnaval tienen una cosa. "Yo sé que cuando voy al Falla hay francotiradores, pero sabemos que cuando decimos algo cae de otra manera", reconoce Miguel, que además, añade. "Si presentas algo y el público de Cádiz te lo aprueba, entonces apruebas en todas partes". Por su parte, Félix no duda en decir que al Falla no va con miedo. "No es miedo ni respeto, es ilusión".

Reconocen que siguen el Carnaval desde hace años y que se engancharon a la fiesta gracias a autores como Aragón, Yuyu, Selu o Martínez Ares. El carnaval se me despertó el año del Brujo y también me pasó con los Titis de Cádiz", dice Miguel. "Los sanpolontropos verdes fue un antes y un después", para Félix.

Sus agrupaciones favoritas "las cosas sin vergüenza, sin estructura. Las cosas raras", dice Félix antes de reconocer que es un gran amante de "los popurrí de comparsas".

En la comparación del carnaval con otros géneros musicales reconocen que el carnaval siempre gana en algo, en compromiso. "La meta del que sale en Carnaval no es ser Top 1 en Spotify, hay una responsabilidad social que cuando llega y cantan se le da gracias a la vida por cantar eso. Te reconcilia con el ser humano y con la vida. El Carnaval es un arma de agitación. Tiene un punto de responsabilidad social que nadie le pidió".

Por eso aseguran que hay muchas personas, a la que no les gusta el carnaval porque lo ven como un simple chimpúm. A lo que Miguel apostilla de manera rotunda. "El que no entiende un simple chimpúm no entenderá un largo taratachán".

Félix por su parte no duda en asegurar que "el pensamiento crítico que se tiene para crear en Cádiz se debería extrapolar al resto del mundo".

Una pregunta es obligada. Podría un artista de nivel sacar una agrupación de Carnaval. La respuesta de Miguel es contundente: "No. Si pones a muchos artistas a componer en Carnaval le sacarías las vergüenzas tremendamente. Se darían cuenta de lo limitados que están".

Miguel y Félix también confesaron que invitarían al sofá de las versiones a Jesús Bienvenido, pero que si pudieran salir con algún autor sería con Selu o con Yuyu. "Si volviera el Yuyu y yo me enterara que busca a gente opositaría ahí", dice Félix. "Estaría guay haciendo la segunda con el Selu", apunta Miguel a lo que su compañero le sube la apuesta. "Es posible que no pueda ni estar, pero me hago ilusiones con salir con Selu y con los días que termina el ensayo y poder componer con él y ver cómo funciona esa cabeza".