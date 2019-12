Piden 680 años de cárcel al responsable de clubes de alterne en Córdoba y Málaga

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde hoy a una veintena de personas a las que la Fiscalía malagueña acusa de varios delitos de prostitución por su presunta relación con la gestión de tres supuestos clubes de alterne, los clubes Scandalo, ubicados en las provincias de Córdoba y Málaga.

El ministerio fiscal acusa en este proceso al supuesto responsable de los tres locales, al que achaca 166 delitos de prostitución, además de los de asociación ilícita, contra la salud pública y contra el derecho de los trabajadores, que en total suman unos 680 años de cárcel.

También están procesados los supuestos encargados de cada uno de los clubes y otros empleados que trataban directamente con las mujeres, algunas de las cuales también están procesadas en esta causa por un delito de tráfico de drogas.

El supuesto responsable de los clubes era el que gestionaba todo el negocio y, según la acusación pública, con esa actividad presuntamente logró tener un patrimonio superior a los 18 millones de euros entre 1995 y 2009, "con la utilización de personas interpuestas".

El ministerio fiscal sostiene que las mujeres elegidas para la prostitución "no tenían libertad en cuanto a la forma y las condiciones", ya que supuestamente les imponían horarios, "soportando jornadas laborales excesivas"; precios y tipo de vestuario. La situación para las que no tenían papeles "era aún más gravosa", ya que "no se atrevían a denunciar".

Además, entregaban parte de la recaudación y debían someterse a un reconocimiento médico periódico, además de rotar entre los tres clubes, dice la acusación pública, apuntando que también recibían instrucciones de lo que debían decir si había inspecciones y les decían que manifestaran que vivían todas en dicho establecimiento.

Asimismo, el ministerio público señala que los responsables de los locales fomentaban el consumo de drogas, ya que indicaban que supuestamente eso hacía que los clientes incrementaran el gasto en consumiciones y servicios sexuales.