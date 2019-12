Denuncian el consumo de droga en un parking de Gandia

En el mail de corresponda@radiogandia.net hemos recibido la siguiente queja acompañada por una foto que evidencia el motivo de la denuncia:

"Soy un vecino de Gandia usuario del parking subterráneo de la plaza El.líptica. Ya llamé para quejarme del hecho de que la UTE que lo gestiona nos miente cuando sigue puesto el cartel en el que avisa de que por la noche se cerrará la puerta exterior de acceso y que tendremos que usar la tarjeta para abrirla. Eso debería ser así, pero sigue sin suceder.El cartel sigue puesto y la puerta de acceso de la caseta que hay en la esquina de la plaza con Plus Ultra sigue abierta las 24 horas. Siguen colándose borrachos, siguen entrando drogadictos para fumar, incluso, como se ve en la foto que adjunto, heroína. Se ve perfectamente el trozo de papel de plata que usan para hacerse un chino. Y esta vez he visto el papel de plata tirado en el suelo, pero otras veces he pasado y estaban allí los drogadictos en su faena quemando la heroína, en plenas escaleras de acceso. Uno de los trabajadores me dijo que esa puerta está rota desde hace mucho tiempo, y que el resto está cerrado. Entonces, ya lo entiendo: todos los drogadictos y borrachos van ahí. He denunciado y voy a llevar la denuncia a la OCU. Y yo me pregunto, ¿al Ayuntamiento no se le cae la cara de vergüenza de no controlar el trabajo de la empresa adjudicataria?".