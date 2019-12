Desaparece la figura del Defensor del Ciutadà en Gandia

La ciudad de Gandia no tiene en estos momentos Defensor del Ciutadà. Juan Miguel Lloret, la persona que ocupaba este cargo, terminó su función el pasado 14 de junio. Desde esa fecha, esta figura instituida por el Ayuntamiento de Gandia, no tiene ninguna función, ni responsable que la represente.

Cabe recordar que en la pasada legislatura el defensor comenzó su labor bien entrado el mandato de PSOE y Més Gandia. El retraso se debió a que la mala situación de las arcas municipales no permitía contratar más cargos, y desde el departamento de Participación Ciudadana de Gandia anunciaron la creación de una Comisión de Agravios, que de momento no ha visto la luz. No obstante, Juan Miguel Lloret, anunció que no cobraría por su trabajo, y finalmente fue restituido como defensor. Ahora, trascurrido medio año de la actual legislatura, Gandia no tiene Defensor del Ciutadà.

Por las explicaciones que ha dado en Radio Gandia SER el portavoz del Gobierno, José Manuel Prieto, Gandia ya no tendrá nuevo “defensor”. El concejal del PSOE ha explicado que la nueva Ley de Grandes Ciudades ya no contempla la existencia de la figura del Defensor del Ciutadà. En su lugar Gandia contará con una Comisión de Ruegos y Sugerencias, que funcionará de una manera más ágil junto a algunas medidas que el Gobierno aplicará en el reglamento de la administración local, y con la futura implantación de la Oficina de Asistencia al Ciudadano que se instalará en los bajos del Ayuntamiento, antes de que finalice la presente legislatura.

El Defensor del Ciurtadà fue instituida en el año 2002 siendo alcaldesa la socialista Pepa Frau. En esencia, el trabajo del defensor quedaba restringido a mediar en problemas surgidos entre los ciudadanos y la administración local, o bien con empresas que trabajan para ella. Años después, también se dotó al defensor de competencias de mediación en conflictos vecinales. Incluso, aunque no tenía competencias directas, la Oficina del Defensor del Ciutadà derivaba algunos casos a otros estamentos como el Síndic de Greuges o a las consellerias pertinentes.