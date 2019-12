El "Campeón de Invierno" se viste de gala para recibir al Girona FC

Deberes hechos antes de la Copa del Rey. El Linares Deportivo cumplió con el "trámite" liguero del pasado sábado y, tras ganar por tres goles a cero al Loja gracias a los tantos de Chendo, sólo piensa ya en el compromiso que le medirá al Girona Fútbol Club. Vuelve una competición especial para los linarenses que, a modo de premio y por su gran temporada pasada, disfrutarán los futbolistas azulillos, directivos y aficionados en general del club minero.

Cierto es que el conjunto catalán parte como favorito para pasar de ronda. Las categorías existen por algo aunque, de otro lado, la historia en el fútbol está llena de "alcorconazos o centenariazos" que rompen con las previsiones iniciales. El Girona tiene calidad más que de sobra para ganar con comodidad en Linarejos, si bien, el Linares no renunciará a nada en la que puede ser una noche para soñar con mantenerse vivo en la Copa y, después, rezar para que el bombo una los destinos de la ciudad con algún club grande como Real Madrid, Barcelona...

Juan Arsenal, técnico azulillo, apostará a buen seguro por un "once de gala" para la ocasión. En las filas visitantes, en cambio, la cita será aprovechada para, quizás, darle minutos a futbolistas menos habituales en Segunda División. Casi seguro parece que Stuani no participará en el encuentro pero, al margen del máximo goleador de la categoría de plata, este equipo cuenta con un ramillete de peloteros perfectamente preparados para defender el escudo con garantías. Hablamos del portero Asier Riesgo (ex de la Real Soceidad), Diamanka, Jordi Calavera, Ignasi Miquel, Alex Gallar o Sebastiá Cori, entre otros. Jugadores que no están entrando en la lista de José Luis Martí que, desde su llegada, ha enderezado el rumbo del Girona en la Liga. La cita es, recuerden, el jueves 19 de diciembre a las 21h.

Sobre el verde, sin lugar a discusiones, muchas diferencias entre ambas entidades. El Girona FC, por ejemplo, cuenta con el presupuesto más elevado de toda la historia del fútbol en Segunda División, el cual, ronda los 30 millones de euros. Además ha confeccionado un equipo para, como mínimo, pelear por regresar a Primera División, categoría en la que militaba la anterior campaña. El Linares, mucho más modesto y club de Tercera División, aspira este año a todo en el Grupo IX y todo lo que no sea ascender sería considerado como un nuevo "chasco deportivo". Eso sí, la localidad linarense quiere vivir a tope la experiencia de la Copa del Rey y lo hará con mucha ilusión. No mentimos a nadie si, incluso, afirmamos que en mayor medida que en el club catalán que está, desde luego, más concentrado en su objetivo liguero que en otra cosa. Sobre todo teniendo en cuenta lo apretada que está la clasificación y, tras su último resultado (perdía 2-0 ante el Numancia), con la obligación para los de "Martí" de volver a ganar en la próxima jornada si no quiere descolgarse de la zona alta frente a equipos como el Cádiz, Almería o Zaragoza.