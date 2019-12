El 90% de los colegios concertados de Madrid exige pagos irregulares a las familias

El 90% de los colegios privados subvencionados con fondos públicos exige pagos irregulares a las familias. Según el informe elaborado por la FAPA Giner de los Ríos y la asociación de colegios privados e independientes CICAE, que este lunes van a registrar en la Asamblea y que esta mañana ha avanzado la Cadena SER, existe el copago en la educación concertada a pesar de que debería prestar un servicio gratuito en etapas escolares obligatorias como marca la ley. Es más, en casi la mitad de los centros analizados por este informe los alumnos son expulsados si las familias no pagan.

Según la auditoría realizada por la FAPA y CICAE en medio centenar de colegios concertados, la gran mayoría de la llamada 'nueva concertada', centros privados subvencionados que se construyeron en suelo público cedido, bien por la Comunidad de Madrid, bien por los ayuntamientos, aumentan los casos de discriminación con respecto a otros años. En el 44% de los colegios concertados el impago de la cuota implica la expulsión del alumno o, en casos puntuales, se le prohibe participar en determinadas actividades que se desarrollan dentro del horario lectivo, asistir a una excursión o participar en la foto de la orla, si los padres no quieren o no pueden pagar. Es decir, el alumno es apartado del grupo físicamente en otro sala, a veces sin atención.

Hablamos de cuotas que deberían ser voluntarias pero que en el 90% de los casos son obligatorias, como asevera este estudio tras la auditoría realizada por la FAPA y CICAE en los meses previos al comienzo del periodo de escolarización de cara al curso 2019/2020. Según el informe, los alumnos pagan en estos centros de media, al mes, una cuota básica de 150 euros, un 1% más que en 2018 aunque en algunos centros esa cantidad llega a superar los 200 euros mensuales. No es la única cuota que se impone, según los datos recopilados en este estudio, se añaden otros pagos por la orientación psicopedagógica o la enfermería. En el primer caso, puede llegar a los 125 euros por alumno, en el segundo supera habitualmente los 50 euros.

Solo el 44% de los centros informa a las familias interesadas en matricularse de la voluntariedad de estas cuotas. En el 54% de los centros no se mencionan esos pagos en la documentación que se entrega a los padres. El 18% de los colegios no disponen de una hoja de precios y, en algunos casos, si la tienen, no figura el importe de la cuota base que después obligan a pagar a las familias.