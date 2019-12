Niños youtubers en España, ¿trabajo o diversión?

La industria juguetera ha encontrado un filón: los niños youtubers. Menores de 13 años que se han convertido en estrellas de las pantallas infantiles en internet y que integran en sus vídeos centenares de juguetes facilitados por las empresas del sector. Así lo contasta el estudio que ha puesto en marcha un grupo de investigadores españoles, liderado por Esther Martínez Pastor, profesora de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y que lleva por título: "El negocio de los canales de los niños youtubers". Este equipo ha analizado 450 videos de niños con menos de trece años a través de una muestra representativa de canales de España, Estados Unidos y Reino Unido donde los menores utilizan como producto principal un juguete.

Los niños son precoces estrellas mediáticas que muestran las últimas novedades en juguetes: abren grandes paquetes, proponer retos virales o recorren centros comerciales. Y España, según este estudio, tiene cantera, es puntera en niños youtubers. "En el caso de nuestro país, por ejemplo, las Ratitas Pandilleras están en el ranking a nivel mundial de los youtubers más vistos , principalmente porque llegan al mercado de América Latina", explica a la SER la profesora Esther Martínez.

Estar en ese ranking lleva su tiempo. Según los investigadores de este estudio, estos niños pueden llegar a ocupar su día a día con esto como si se tratara de una jornada laboral. "Son videos guionizados y suponen muchas horas a la semana. Hay niños que graban tres video semanales y otros incluso más, con el trabajo que eso supone porque hay que preparar los diálogos, siempre hay tomas falsas e, incluso, hay veces en las que no graban en casa sino que van unas cinco o seis horas semanales a una agencia para hacer las grabaciones", asegura Martínez. Ahí viene uno de los principales problemas que se recogen en esta investigación ya que la única ley que regula esto es la ley del espectáculo "que es bastante antigua y no se ajusta a la realidad que hoy tenemos", precisa esta profesora.

Los managers, según el estudio, suelen ser los propios padres pero cada vez hay más agencias de publicidad que hacen las veces de intermediarios con las empresas jugueteras. También ocurre al revés: la agencia es la que atiende las necesidades de los jugueteros y busca al niño o niña youtuber que más se adapte a su petición. Y todo tiene un precio. La profesora Esther Martinez recuerda que según la ley "todo lo que el niño genere tiene que ir a una cuenta para cuando sea mayor de edad". Sin embargo, la mayoría de marcas regalan juguetes "a los niños que están mejor posicionados para que de manera espontánea salgan en sus videos". Una contraprestación que "claramente tiene un fin promocional que se debería indicar". No siempre se hace. Según Martínez Pardo, "no se indica muy bien si es publicidad o no lo es", aunque,"de un tiempo a esta parte se ve una evolución desde este punto de vista en el sentido de que cada vez se identifica más claramente que se trata de una promoción publicitaria".

El estudio en España se basa en el análisis de los cinco canales de niños youtubers mejor posicionados ahora mismo en cuanto al número de visualizaciones: Las Ratitas Pandilleras, Mikeltube, Jugando con Aby, Los juguetes de Arantxa y The Crazy Haacks. Algunos de sus videos llegan a superar los 180 millones de reproducciones en youtube. El estudio pone de manifiesto la falta de análisis sobre este fenómeno. "Las familias dejan a sus hijos el móvil o la tablet pero no son realmente conscientes de cómo se ha introducido la publicidad", explica Martínez, "esto va tan rápido que los padres se van actualizando al mismo tiempo casi que los niños". En España, los videos que más gustan son aquellos en los que los protagonistas interactúan con su familia o realizan deportes fuera de casa. En el caso de Estados Unidos, los videos más vistos son los "unboxing", aquellos donde los pequeños se dedican a abrir juguetes empaquetados.

En los videos analizados por los investigadores de este informe, los juegos y juguetes tradicionales son los más que se exhiben por los pequeños influencers. En más del 21% de las grabaciones, se promocionan muñecas. Le siguen, ocn un 11,24%, los juguetes relacionados con el deporte y los juegos de competición como balones, raquetas o peonzas. Los juegos de mesa aparecen en un 9,3% de los videos, juegos de manualidades en un 6,2%, juguetes electrónicos en el 5,8% mientras que aquellos de juegos simbólico en un 5,43%.

Según datos de la Confederación Española de Asociación de Padres de Alumnos (CEAPA), en España existen unos 1.300 canales de youtube dirigidos al público infantil que generan 5,6 billones de reproducciones al mes. Desde esta organización recuerda el papel clave que deben jugar las familias aunque aseguran que "prohibir no es la solución". CEAPA recomienda adaptarse a las nuevas tecnologías, el uso responsable de las mismas, la educación en ese uso y buscar siempre no convertirse en esclavos de estos medios digitales.