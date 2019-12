La Consejería de Políticas Sociales cambiará el sistema de repartos de las ayudas a las ONG

El consejero de Políticas y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha anunciado un cambio el en sistema de subvenciones a ONGs con cargo al 0,7% del IRPF, para que sea "justo y equitativo", pero del que no ha dado más detalles. Sin embargo, no ha dudado en desmarcarse del modelo heredado de su socio de gobierno, es decir, del Partido Popular.

Según Alberto Reyero, esta propuesta no consiste en "poner parches al anterior sistema", y ha insistido en que es importante que se adelante la convocatoria a julio, y en buscar las ayudas al tercer sector. Además, ha señalado que es una situación "absolutamente insostenible", a lo que ha añadido que es algo con lo que está de acuerdo el resto de grupos parlamentarios.

"¿Hasta dónde vamos a seguir con este sistema? Yo me remito al pasado no para culpar a nadie, pero sí para decir de dónde venimos y ofrecer soluciones", apostillaba el consejero, que también afirmaba que hará un "cambio radical" en el sistema."El IRPF se ha convertido en un cajón de sastre que ha permitido la subvención de muchos proyectos que no siguen las características, pero tenemos que encontrar otras vías", sentenciaba Reyero.