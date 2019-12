PSIB sobre propuesta de Podemos: "Las buenas iniciativas son las que se presentan en el círculo del Consell de Govern"

El PSIB PSOE "estudiará" la propuesta de Podemos de rebajar el plus para transporte y vivienda de 22.000 a 12.000 euros. Los socialistas no avanzan si votarán a favor o en contra pero sí que lanzan un aviso a sus socios: “Las buenas iniciativas son las que se presentan en el círculo del Consell de Govern”.

La portavoz parlamentaria, Silvia Cano, explica que deben estudiar con detalle la propuesta que presentará este martes Podemos en el Parlament aunque por los argumentos ofrecidos todo apunta al voto en contra.

La presidenta del Govern y líder de los socialistas, Francina Armengol, ha vuelto a reiterar hoy la necesidad de este complemento y sobre la propuesta de Unidas Podemos no ha ido más allá del "respeto" a la iniciativa de un grupo parlamentario "que se debatirá y votará en el Parlament". Añade Armengol que respetará el resultado de la votación que salga esta semana en la cámara.

En el PP tampoco muestran sus cartas. Dicen que van a esperar al debate para posicionarse. El líder de los populares, Biel Company, explica que "es un ejemplo más del caos que se vive dentro del pacto". El jefe de la oposición habla de "demagogia por parte de aquellos grupos que piden su supresión".

En Més per Mallorca están abiertos a debatir la propuesta de Unidas Podemos aunque, dicen, es un debate diferente. El portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Miquel Ensenyat, no pone en duda la compensación para los cargos que vienen a Mallorca de Menorca y Pitiusas. Sobre el hecho de que lo cobren los venidos de la península, están en contra. Es por eso que apoyarán la iniciativa de Més per Menorca.

En C’s piden al vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes explicaciones por el cambio de opinión de su partido. La diputada, Patricia Guasp, cree que la propuesta de Podemos no es suficiente y votarán en contra. Sí que apoyarán que se elimine el complemento para los altos cargos que vienen de la península.