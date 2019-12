Mae de la Concha: "Si tuviera que prescindir del plus de residencia no podría seguir en el cargo"

La secretaria general de Unidas Podemos en las Islas y consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, asegura que si no cobrara el plus de 1.833 euros al mes para vivienda no podría continuar en el cargo.

Aquí en la SER, de la Concha explica que cuando supo de la existencia del plus no renunció a él porque si no, no podría ser consellera pese a que cobra 60.971 euros brutos al año.

Dice Mae de la Concha que además no renuncia a esa cantidad porque es un agravio comparativo con respecto al resto de consellers que son mallorquines y no deben pagarse una segunda vivienda o un segundo alquiler.

Sobre el hecho de que no tengan que justificar los gastos y si le parece ético o no, dice Mae de la Concha que todavía están aterrizando en la conselleria y que no habían tenido tiempo de pensar en ello. Ahora, explica, ya que se ha generado el debate proponen su justificación.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dicho que no sabe cuánto dinero se ha gastado en transporte y vivienda pero que, a partir de ahora, hará el cálculo.