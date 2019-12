Da positivo en alcoholemia un conductor de la cabalgata del domingo siendo sustituido por otro

El parte de sucesos de Policía Local nos deja numerosas actuaciones a lo largo del fin de semana entre las más destacadas está que a las 17:30 h. del día 15, en la C/ Isaac Peral, se realiza control de la cabalgata, realizando prueba de alcoholemia a todos los conductores y comprobación de documentación de los vehículos. Uno de los conductores arroja resultado positivo de 0:15 mg/l, siendo sustituido por otro conductor; Un remolque tiene la ITV caducada, por lo que queda inmovilizado.

A las 5:19 h. del día 15, en la Plaza de Isabel la Católica, se detecta que personas desconocidas han arrancado una señal de tráfico, junto con la papelera acoplada a la misma. Posteriormente, en la Avda. de Cuba, un semáforo inclinado, el cual afecta a peatones y vehículos.

A las 8:06 h. del día 15, en la Plaza de España, particular comunica el accidente ocurrido, en el que un vehículo ha chocado contra la fuente y se ha dado a la fuga; posteriormente es detenido en la Huerta de Guadián, y denunciado por resultar positiva la prueba en alcohol que se le realiza.

A las 0:37 h. del día 14, en la Avda. de Simón Nieto, requeridos por Policía Nacional, se realiza prueba de alcoholemia a un conductor, con resultado de 0,69 mg/l, por lo que se instruyen diligencias judiciales y se retira el vehículo al depósito municipal.

Entre las 4:15 y las 5:10 h. del día 14, en la Plaza de Pío XII, se realiza control de alcohol y drogas. Efectuadas 18 pruebas, se denuncia a 2 conductores por resultar positiva la prueba realizada.

A las 0:54 h. del día 15, en la C/ San Bernardo, se media en conflicto entre el encargado de un establecimiento comercial y dos clientes, tras la rotura de una vitrina del establecimiento. Se informa a las partes de los pasos a seguir, en caso de querer presentar denuncia, y se da traslado a Comisaria de los hechos.

A las 1:56 h. del día 15, en la C/ Jardines, requeridos por 2 jóvenes, estos, manifiestan que están siendo amenazados por otra persona, la cual tiene retenida a la pareja de uno de ellos. Se localiza a la presunta persona retenida, comprobando que no sufre ninguna lesión. No se localiza al presunto autor de las amenazas.

A las 22:45 h. del día 15, en la Avda. de los Campos Góticos, requeridos por Policía Nacional, se denuncia al conductor de un vehículo por tener la ITV caducada y por conducir sin tener permisos vigentes.