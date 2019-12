Tere Sáez: "En violencia sexual estamos aún saliendo del armario"

"Ellas no están estas Navidades" es el lema para el acto de homenaje y recuerdo que ha programado Lunes Lilas para este 16 de diciembre a las 20 horas en la plaza del Castillo en Pamplona. La portavoz de esta organización, Tere Sáez, señala que está dedicado al centenar de feminicidios en lo que va de año. Una cifra que engloba no sólo a las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, como contempla la "restrictiva" ley de 2004. En esas cien víctimas también están incluidas todas aquellas personas, -niños, niñas, y otros familiares de mujeres- que han sido también víctimas colaterales de los feminicidios. Y es que tal y como está redactada la ley vigente, segun Sáez "quedan fuera un montón de asesinatos y de violencia machista que no está contemplada".

Según la portavoz de Lunes Lilas, pese a estas cifras tan negativas hay una visión positiva en el sentido de que al menos "hoy los datos están sobre la mesa y hace años no era así. Hoy se denuncian. Antes era algo de la intimidad. Esto ha cambiado bastante en el caso de los malos tratos en las parejas pero en violencia sexual casi estamos todavía saliendo del armario".

Sáez reclamó "recursos y personal formado en la materia" para que "las leyes, los planes y los pactos" contra la violencia machista se pongan en práctica. Y añade la importancia de "la coeducación en igualdad, que se explique qué es un sistema patriarcal, y la formación sobre afectividad y sexualidad, fudnamentales desde que nacemos".