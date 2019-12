El día después de las inundaciones en Pontevedra

Los vecinos afectados por las inundaciones del fin de semana en Pontevedra piden al Concello una limpieza urgente en el regato Valdecorvos para evitar nuevos daños en garajes, comercios y restaurantes.

Las lluvias han propiciado que la madrugada del sábado al domingo no fuese fácil para muchos vecinos de las Calles Fernando Olmedo, Alcalde Hevia y Casimiro Gómez. Lo tienen claro: El regato de Valdecorvos y las reformas de este año en Fernando Olmedo tuvieron la culpa. El regato registró una subida importante del agua y los sumideros se colapsaron. Los que viven allí dicen que las obras hechas no han quedado bien y buena prueba de ello ha sido lo que pasó.

Cadena Ser

Los vecinos nos han contado que ésta no fue una inundación más porque ha dejado importantes daños económicos, sobre todo para los propietarios de garajes inundados. Además, los empleados de comercios, talleres y restaurantes se afanan desde ayer en la limpieza y evaluación de pérdidas en sus negocios que aún esta mañana continuaban con escobas y fregonas en mano. En un restaurante las mesas y las sillas flotaron literalmente porque el agua llegó a cubrir 40 centímetros del comedor.

Bomberos y policía local han tenido que intervenir en estas calles y el recién estrenado centro deportivo Campolongo también se inundó. Esperan que el Concello ponga de su parte para evitar nuevos problemas, por lo menos que asuma las tareas de mantenimiento del regato, como nos cuentan. Tramitar con los seguros los daños causados en los coches, tampoco será tarea fácil.

El ayuntamiento de Pontevedra considera inevitables las inundaciones registradas ayer en la calle Padre Fernando Olmedo, en el entorno del centro de Tecnificación Deportiva. El Gobierno Local advierte que se volverán a repetir siempre que se den condiciones como las registradas en la madrugada del domingo: lluvias muy fuertes coincidiendo con la pleamar.

La portavoz del Gobierno Local dijo claramente que se trata de una situación muy difícil de resolver porque los edificios inundados se construyeron hace años encima del cauce del rio, y que el estadio de la Juventud está en una zona de rellenos. Anabel Gulías aclaró que la solución definitiva pasaría por demoler esos edificios, pero que el Concello no lo contempla. El plan B, pasa por estudiar la posibilidad de aumentar el tamaño de la tubería de canalización del arroyo de Valdecorvos, pero, aun así Anabel Gulías dice que no habrá garantías de que no se repitan las inundaciones en esa zona.

Anabel Gulías felicitó a los servicios de emergencia por el trabajo realizado y por la rápida intervención para conseguir que la calle recuperase la normalidad en pocas horas.

Para el Partido Popular de Pontevedra, el Gobierno del BNG tiene buena parte de culpa por tener dice, Pepa Pardo, la calle con un mantenimiento adecuado. El complejo deportivo de Campolongo ya ha vuelto a abrir hoy con normalidad tras las inundaciones que le impidieron hacerlo ayer.

Todo apunta a un atasco en los sumideros que desbordaron una arqueta, pero según apuntó el concejal de deportes y teniente alcalde, Tino Fernández, están los técnicos estudiando el tema.